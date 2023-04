Die Ostergeschichte als Wanderung erleben

Die Freie evangelische Gemeinde Grafweg hat rund um den Ort einen Osterweg errichtet.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Die Passion und Auferstehung Jesu sind für die Christen die wichtigsten Ereignisse, die in der Bibel beschrieben sind: der Leidensweg des Gottessohns und Heillands, vom Verrat bis zur Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Es ist das Hochfest der Christen, der Grundstein des Glaubens. Jesus, der sich für die Menschheit aufopfert, die Schuld von ihnen nimmt und ihnen den Weg ins ewige Leben ebnet.

Der Leidensweg des Gottessohnes und Heilands, wird in vielen anderen Kulturen, meist katholisch geprägten Länder, durch Prozessionen und besondere Gottesdienste immer wieder zum Leben erweckt. Seit drei Jahren können sich auch Besucher in Grafweg die Ostergeschichte erwandern.

Geboren während der Einschränkungen durch die Pandemie, erstellten Mitglieder der freien evangelischen Gemeinde Grafweg den ersten Osterweg 2021. Rund um die Ortschaft wurden einzelne Stationen hergerichtet, an denen Spaziergänger und Wanderer verweilen konnten und über kleine Tafeln über die Ostergeschichte erfuhren. „Das kam bei den Menschen so gut an, dass wir den Osterweg auch nach der Pandemie fortführen“, erklärt Beate Windgaßen, die mit ihrem Mann Jürgen Windgaßen und Pastor Volker Nieland den Grafweger Osterweg initiierte.

In diesem Jahr hat sich nicht nur das Symbol, dem die Wanderer auf dem Osterweg folgen sollen, nämlich eine leuchtend gelbe Osterglocke, verändert. Auch die acht Stationen auf dem Weg greifen zum Teil andere Aspekte der Ostergeschichte auf. Auf dem Parkplatz der Gemeinde befindet sich der Startpunkt: Auf einer Holztafel ist der Weg erklärt.

Wichtig sei nur, dass Spaziergänger und Wanderer der gelben Osterglocke folgen. Selbst für Auswärtige bestehe keine Gefahr, sich auf dem knapp drei Kilometer langen Weg zu verlaufen. Gemütlichen Schrittes und mit kurzen Stopps an den Stationen, sagt Beate Windgaßen, benötige man etwa eineinhalb Stunden für den Weg.

Bei der zweiten Station geht es um das letzte Abendmahl

Über die Bedeutung der Osterglocke als Symbol und eine erste Einführung, erhalten die Teilnehmer an der ersten Station, die auf dem Weg zum Waldstück steht. Wenige Meter weiter ist auch schon die zweite Station zu erkennen, ein langer, gedeckter Holztisch für 13 Personen, mit zwei langen Holzbänken an den Seiten. Baumscheiben als Teller, kleine Blumentöpfe aus Ton als Trinkgefäße. Ein wenig Blumenschmuck als Tischdekoration. Zu sehen ist an dieser Stelle die Szene des letzten Abendmahls, bei dem Jesus am Abend vor seinem Tod mit seinen zwölf Jüngern am Tisch saß, Brot und Wein teilte.

Aus einem kleinen Behälter in unmittelbarer Nähe zur Tafel können sich Besucher kleine Brotchips herausnehmen und einen Moment an der Tafel Platz nehmen. Eltern und Kinder könnten sich hier die Geschichte des letzten Abendmahls erzählen oder auch einfach kurz innehalten, um den prächtigen Ausblick mit den natürlichen Wundern der Welt zu genießen. Menschen, die sich nicht kennen, aber im Glauben vereint sind, könnten sich hier begegnen.

Die dritte Station stellt den Garten Gethsemane dar, wo einst Jesus vor seiner bevorstehenden Kreuzigung zu seinem Vater betet. Eine kleine, kniende Holzfigur stellt den betenden Jesus dar. „Wer mag, kann sich an diesem Ort hinknien und beten, alleine oder gemeinsam“, erklärt Windgaßen. Wer kein Gebet kennt oder nicht weiß, was er sagen soll, der findet erneut Hilfsmittel im Eimerchen neben der Tafel.

Um den Moment der Verleugnung geht es an Station Nummer vier. Auch hier steht eine kleine Holzfigur, die den Jünger Petrus darstellt. Laut Bibel verleugnete Petrus seinen Freund Jesus am Abend vor dessen Kreuzigung dreimal. Hier hat sich die Gemeinde, dank der Mithilfe des jüngsten Unterstützers Justus Heldt (18), etwas Neues einfallen lassen.

Über einen QR-Code, der von der Tafel der Station per Smartphone abgescannt werden kann, erklingt das Krähen eines Hahns, wie es Jesus bei seiner Prophezeiung über Petrus’ Verleugnung vorhersagte.

Station fünf stellt schließlich die Kreuzigung dar. Hier können die Spaziergänger mit Ästen und Fäden selbst kleine Kreuze basteln.

Die Auferstehung Jesus wird in Station sechs mit der Darstellung eines leeren Grabs erzählt. Auch hier liefern zwei QR-Codes akustisches Zusatzmaterial. Station Nummer sieben, eine gänzlich neue Szene, befindet sich in der Ortschaft Grafweg und erzählt die Geschichte des ungläubigen Thomas. Auf dem Weg zurück zum Parkplatz findet sich die letzte Station mit einem Buch, indem die Besucher ihre Fragen und Eindrücke hinterlassen können.

Der Weg in Grafweg ist so konzipiert, dass er sowohl Kindern als auch Erwachsenen Freude bereitet. Die Mädchen und Jungen können auf dem Weg ein Quiz lösen und die Antwort am Ende am Gemeindehaus einwerfen. Jedes Kind, verspricht Windgaßen, erhält am Ende Post. Der Osterweg in Grafweg: eine andere Art, der Ostergeschichte zu begegnen.

Hintergrund

Startpunkt: Bis Sonntag, 16. April, können Interessierte den Osterweg in Grafweg besuchen. Startpunkt ist das Gemeindehaus Grafweg 12.

Helfer: Etwa 20 Helfer haben beim Aufbau des Wegs mitgewirkt. Im vergangenen Jahr schauten sich an die 300 Menschen aus der Region den Grafweger Osterweg an.