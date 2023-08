Die Önkfelder rüsten sich fürs Erntedankfest

Im Jubiläumsjahr soll ausnahmsweise vier Tage lang gefeiert werden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Das Wetter am Samstagnachmittag war alles andere als einladend, und dennoch war das Haus der Kulturgemeinde in Oberönkfeld zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Kulturgemeinde Önkfeld recht gut gefüllt. Das wiederum sprach natürlich für den Zusammenhalt im Dorf – und dass es den Menschen wichtig war, die Geschicke der Kulturgemeinde mitzubestimmen.

Wie alle anderen Vereine, so war auch die Kulturgemeinde immer noch dabei, die Zeit der Corona-Pandemie aufzuarbeiten und aufzuholen. So sagte etwa Susanne Fischer in ihrem Jahresrückblick auf 2022, dass es erst in diesem Jahr langsam wieder mit den Veranstaltungen und Aktionen der Kulturgemeinde losgehe.

„Wo es möglich war, trafen sich die Gruppen und Kreise wieder, es gab ein Bratwurstlotto – und auch das Osterfeuer fand wieder statt. Wenngleich in etwas anderer Form als üblich“, sagte sie. Statt dem traditionellen Eierkippen wurden „Eierkippentüten“ vorbereitet, die dann am Osterfeuer verteilt wurden. „Außerdem hatten wir erstmals eine Andacht mit Pfarrer Philipp Müller“, sagte Susanne Fischer.

Mochten das Eierkippen und das Osterfeuer der eine wichtige Termin im Jahreslauf der Kulturgemeinde Önkfeld sein, war das Erntedankfest der zweite. „Wir hatten ja im vergangenen Jahr zum ersten Mal ebenfalls ein etwas anderes Erntedankfest gefeiert – von Freitag bis Sonntag statt von Samstag bis Montag wie in den Jahren zuvor“, sagte Susanne Fischer. Es sei am Freitag mit dem Seniorennachmittag losgegangen, ehe die neue Erntekönigin gesucht und gefunden worden sei, am Samstagabend seien das Zelt voll und die Stimmung sehr gut gewesen und am Sonntag hätten dann Zug und die anschließende Party im Zelt stattgefunden. „Was mich besonders gefreut hat, war, dass zum Aufräumen so viele Helfer da waren. Das war wirklich gut“, sagte sie.

Das bestätigte auch der Vorsitzende der Kulturgemeinde Jürgen Fischer. „Ich war zuversichtlich, dass es mit der Terminverlegung gut laufen würde – war dann aber doch überrascht davon, wie gut es tatsächlich war. Die Entscheidung war definitiv richtig, auch wenn mir persönlich der Montag als ruhiger Tag zum Ausklingen nach dem Zug immer gut gefallen hat“, sagte er. Dennoch – auch das Ziel, sich insgesamt zu verjüngen, um die Traditionen am Leben zu halten, sei geglückt. So habe sich der Vorstand der Dorfgemeinschaft mit mehreren jüngeren Leuten neu aufgestellt. „Und auch die Wahl von Laura Fernholz als neue Beisitzerin geht in unserem Vorstand in genau diese Richtung. Ich bin mir sicher, dass es so gut in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weitgehen wird“, sagte Jürgen Fischer.

Apropos Wahl: Bei der Jahreshauptversammlung standen einige Neuwahlen im Vorstand an, vor allem aber die Verabschiedung des langjährigen Stellvertreters Herbert Albus. Der war zwar nicht seit 50 Jahren – wie auf dem Geschenk stand – im Vorstand der Kulturgemeinde, aber immerhin seit 1984. „Da zeigt sich, wie gut ich rechnen kann“, sagte Jürgen Fischer lachend, als er Herbert Albus das Geschenk – eine liebevoll gestaltete Fotocollage – überreichte.

„Es ist noch einiges liegengeblieben, um das ich mich noch kümmern wollte – jetzt mache ich das eben nicht mehr als Vorstandsmitglied“, sagte Herbert Albus schmunzelnd. Zuvor hatte Jürgen Fischer aufgezählt, welche technischen und handwerklichen Arbeiten alle auf das Konto seines Stellvertreters gegangen seien. „Du hast etwa den letzten Nagel in das Schieferdach geschlagen“, sagt er.

Bis zum nächsten Erntedankfest am 1. Oktober ist es nicht mehr lange hin. Dementsprechend würden die Planungen dafür schon auf Hochtouren laufen, sagte Jürgen Fischer. „Wir werden in diesem Jahr ausnahmsweise ein viertägiges Fest feiern, denn immerhin gibt es die Kulturgemeinde in diesem Jahr seit 70 Jahren.“

Probleme gebe es hingegen bei der Gottesdienstversorgung, wie Susanne Fischer sagte. „Es läuft gerade eine Anfrage bei der Gemeinde in Remlingrade. Plan B wäre eine Andacht mit Chorgesang.“ Ansonsten werde das Erntedankfest im üblichen Rahmen verlaufen: Auftakt mit Seniorennachmittag und Wahl der Erntekönigin am Freitag, Samstag ein bunter Dorfabend im Zelt und am Sonntag die Party mit DJ-Musik nach dem großen Umzug.

„Dafür haben wir wohl auch in diesem Jahr keine Kapelle“, sagte Jürgen Fischer. Denn die Kapellen aus Halver und Kierspe könnten nicht, andere Kapellen seien doppelt so teuer. „Wir müssen uns überlegen, ob es uns das wert ist. 2024 werden die Halveraner aber wieder dabei sein“, sagte er.

Bingo: Am Freitag, 25. August, findet wie gewohnt ab 19 Uhr ein Bratwurstlotto statt, beim gemütlichen Bingospiel wird im Haus der Kulturgemeinde um geräucherte Mettwürstchen gespielt.

Markt: Auf dem Feierabendmarkt am Freitag, 1. September, werden Kulturgemeinde und Dorfgemeinschaft mit einem Stand präsent sein, um dort auch Werbung für das Erntedankfest zu machen.