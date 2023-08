Die ersten radeln schon um 5 Uhr vollbepackt zum Flohmarkt

Trödel zum Ende der Ferien: Wer im Kinderzimmer ordentlich ausgemistet hatte, musste früh seinen Stand aufbauen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Seit Wochen hatte Sofia (10) zu Hause ausgemistet, ihre gebrauchten, aber gut erhaltenen Spielsachen und Bücher, die sie seit längerer Zeit nicht mehr nutzte, aussortiert und ordentlich in Kisten verstaut. „Ich habe alle Sachen hier nach Preisen sortiert. Dinge, die ich für einen Euro anbieten wollte, habe ich in eine Kiste gepackt, die anderen für 50 Cent in eine andere.“ Um genug Material für ihre erste Teilnahme am Kindertrödel zusammenzutragen, hatte sie auch ihre Oma und Papa Carsten (48) um Unterstützung gebeten. „Von meiner Oma habe ich hier noch ein paar alte Spiele bekommen, und von meinem Papa versuchen wir, seine alte Playmobil-Burg zu verkaufen.“

Der Vater zuckt mit den Schultern: „Eigentlich, wollte ich die gar nicht verkaufen“, gesteht er. Das gute alte Stück weiß er seit gut 40 Jahren in seinen Besitz. Doch um die Tochter zu unterstützen, fasste er sich ein Herz und stellte die Box samt Figuren mit auf den Verkaufstisch. Sofia gab sich alle Mühe, die Burg bei den vorbei schlendernden Menschen anzupreisen, doch bis zum Vormittag hatte noch niemand angebissen.

Sofia möchte ihren Erlös teilen – und sparen

Bereits um 5 Uhr in der Früh hatte sich Sofia ihr Fahrrad gepackt und war damit bis in die Innenstadt geradelt, während ihre Mutter alle übrigen Kartons ins Auto packte und samt Tisch und Pavillon zur Kaiserstraße fuhr. Das Rad sollte auch verkauft werden, passte aber nicht mehr ins Auto. „Meine Mama hat dann alles aufgebaut und mir geholfen, die Sachen auf den Tisch zu stellen.“ Um 6.30 Uhr, erinnert sich Sofia, stand schon der erste Kunde an ihrem Stand. „Dabei ging es erst um sieben Uhr los.“ Nach gut drei Stunden scheint Sofia zufrieden mit dem Abverkauf zu sein. „Es läuft ganz gut“, sagt sie, als ihr Papa um die Ecke kommt und ihr ein paar Scheine in die Hand drückt. „Habe grad dein Fahrrad verkauft“, sagt Papa Carsten. Sofia strahlt. Was sie mit dem Erlös machen wird, weiß sie noch nicht. „Einen Teil werde ich meiner Oma geben, einen anderen Teil meinem Vater und den Rest werde ich erstmal sparen.“

Einige Meter weiter sitzen Mama Steffi (43) und Tochter Anni (8) an ihrem Stand. Viele Plüschfiguren, einige Bücher, kleinere und größere Spielgeräte haben sie auf ihrem Tisch drapiert. „Wir haben schon im vergangenen Jahr mitgemacht und das war nicht so gut“, erzählt die Mutter. „In diesem Jahr läuft es deutlich besser.“ Woran das liegt? „Möglicherweise haben wir dieses Jahr bessere Sachen dabei“, vermutet die Mutter. Es könnte allerdings auch daran liegen, dass die Zahl an Ständen dieses Jahr deutlich geringer ist. Rund 60 Verkaufsstände wurden in der Innenstadt aufgestellt, wo sonst in den vergangenen Jahren bis zu 200 fanden. „Der Vorverkauf der Marken lief in diesem Jahr schleppend, wahrscheinlich haben sich auch einige aufgrund des Wetters kurzfristig umentschieden“, glaubt Thomas Thoene von den Jugendräumen. Trotzdem sind die Veranstalter des Jugendamts zufrieden, wie Britta Hallek von der Jugendförderung berichtet. „Heute Morgen war noch nicht so viel los, aber langsam kommen die ganzen Besucher und es wird voller.“

Den ersten Gewinn aus dem Verkauf einer „My Little Pony“-Figur hat Anni währenddessen schon umgesetzt. Mit dem Geld hat sie sich gleich ein neues Plüschtier von einem Stand in der Nähe gekauft. Mama Steffi schmunzelt: „Wir haben abgemacht, dass sie ganz frei entscheidet, was sie verkaufen will. Was sie mit dem Geld macht, ist auch ihr überlassen.“ Das hat sich Anni nicht zweimal sagen lassen. Die Mama lacht.

Wenn das Kinderzimmer hinterher doch nicht leerer ist

„Ziel ist eigentlich, nach dem Trödelmarkt mit weniger Zeug nach Hause zu gehen. Mal schauen, was noch passiert.“ Grundsätzlich findet Steffi das Angebot des Kindertrödels sehr gut. „Es ist eine echte Chance für die Kinder, für eine geringe Standgebühr, wieder Platz im Kinderzimmer zu schaffen.“ In der Regel würden auch sehr tolle Sachen verkauft.

Das wissen auch die Kunden zu schätzen, die auf der Suche nach einem Schnäppchen und mit einem Kind als Händler nicht unbedingt um ein paar Euros feilschen, sondern eher noch bereit sind, bei Sympathie den Betrag großzügig aufzurunden.

Tradition

Seit Jahrzehnten wird der Kinderflohmarkt zum Ende der Sommerferien organisiert. Kinder im Alter zwischen sechs und 16 Jahren können sich für zwei Euro einen Button kaufen, der zum Verkauf berechtigt. Der Standplatz wird nicht zugewiesen. Wer früh genug kommt, kann sich seinen Platz aussuchen. In diesem Jahr waren vor allem die Plätze rund um den Schlossmacherplatz, unter den Vordächern der Ladenlokale beliebt.