Der Unverpackt-Laden trotzt allen Krisen

„Ausgewogen – unverpackt“ kann auf eine treue Kundschaft bauen und ist zum Treffpunkt geworden.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Zeiten sind nicht leicht für Unverpackt-Läden. Vor einigen Jahren haben in vielen deutschen Städten Geschäfte dieser Art eröffnet. Das Ziel: ein abwechslungsreiches Sortiment für den täglichen Einkauf anbieten, aber ohne den anfallenden Verpackungsmüll, der Umwelt und Klima belastet.

Doch die Krisen der vergangenen Jahre haben den mit viel Elan gestarteten Geschäften zugesetzt. Viele haben mittlerweile geschlossen – etwa die Unverpackt-Läden in Remscheid und in Wipperfürth. Das Pendant in Wermelskirchen kämpft ebenfalls mit finanziellen Problemen. Die zahlreichen Spenden, die nicht zuletzt nach der Berichterstattung in den Zeitungen für das Geschäft zusammenkamen, zeigen aber auch, dass das Konzept nach wie vor viele Menschen überzeugt.

+ Auch Eier, Milchprodukte und Gemüse zählen zum Sortiment . . . © Stefan Gilsbach

Sofort überzeugt von der Idee war auch Katja Schöpfl aus Radevormwald, als sie vor einigen Jahren zum ersten Mal davon erfuhr. „Ich hatte von einem solchen Laden in Berlin gehört“, berichtet sie. Die Idee, selber ein Geschäft dieser Art zu eröffnen, habe sie dann einige Zeit mit sich herumgetragen, bis sie mit Judith Voss jemanden traf, der mir ihr das Wagnis eingehen wollte. Mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Initiative kam das Grundkapital zusammen, der Laden eröffnete im Dezember 2019 an der Blumenstraße – und trotzt bislang allen Krisen.

„Im Grunde hat sich die Corona-Pandemie sogar positiv für uns ausgewirkt“, räumt Katja Schöpfl ein. „Wir durften als Grundversorger weiter öffnen, und die Menschen haben sehr bewusst eingekauft.“ Der Laden habe inzwischen eine traue Kundschaft, auch das sorgt für Stabilität. Und für eine gewisse Gelassenheit der beiden Inhaberinnen sorgt die Tatsache, dass beide finanziell nicht auf den Unverpackt-Laden angewiesen sind. Das wäre auch problematisch: „Wir machen zwar kein Minus, aber leben könnten wir alleine davon nicht.“ Zum Glück haben die beiden Frauen „eine tolle Vermieterin“, sagt Schöpfl.

+ . . . ebenso wie Wasch- und Putzmittel für den Haushalt. © Stefan Gilsbach

In dem Laden „Ausgewogen – Unverpackt“, wie die Inhaberinnen das Geschäft nannten, gibt es im Grunde alles, was Kunden sonst in Supermärkten suchen, nur eben unverpackt: „Getreide und Müsli, Kaffee und Tee, Süßes und Salziges, Nudeln und Reis, Milch und Joghurt, Essige und Öle, Getränke etc. Einmal in der Woche bekommt der Laden auch Milchprodukte und Gemüse geliefert, von regionalen Erzeugern wie etwa dem Hof Holberg.

Es gibt nicht nur Lebensmittel in dem Laden zu kaufen

Auf der Liste der Lieferanten und Partner finden sich auch Feldermanns Hofcafé, Micafe Crespo, die Imkerei Dohmen, die Kräuterexpertin Anke Höller aus Borbeck und die Töpferin Marion Drenkert aus Oberschmittensiepen. Nicht nur Lebensmittel gibt es in dem Ladenlokal am Rand der Innenstadt zu kaufen. Wasch- und Putzmittel, Zubehör für Küche und Bad und Produkte für die Körperpflege werden ebenfalls angeboten.

Die Kunden können aus den verschiedenen Spendern selber so viel in ihren Behälter füllen, wie sie möchten, gezahlt wird nur für die Inhalte. Gezahlt wird nur der Inhalt und nicht noch für die Verpackung. Manche Produkte gibt es lose oder in Mehrwegverpackungen, nur Einwegverpackungen sind tabu – das ist schließlich das Credo der Unverpackt-Bewegung. Im Grunde, meinen Katja Schöpfl und Judith Voss, sei ihr Geschäft eine Wiedergeburt des klassischen Tante-Emma-Ladens. Und wie es in alten Zeiten war, seien die Räume an der Blumenstraße eine Art Treffpunkt geworden.

Die beiden Frauen widersprechen auch dem Klischee, dass ökologisch bewussten Einkaufen ein Luxus für gut Betuchte ist. Manche Kunden seien überrascht von den niedrigen Preisen, versichern sie. „Wer beispielsweise Kräuter oder Gewürze für ein bestimmtes Gericht braucht, der kann sie in unseren Laden leicht proportionieren und muss nicht einen ganzen Bund, eine ganz Packung kaufen“, nennt Judith Voss als Beispiel. Für die geringe Menge werden dann nur Cent-Beträge fällig – so sparen die Kunden, und der größte Teil der Gewürze landet nicht, wie so oft, im Restmüll.

Dass die Geschäftsräume an der Blumenstraße ein wenig abseits des Stadtkerns liegen, sei für den Erfolg des Ladens kein Hindernis gewesen. „Wir haben übrigens auch einen Kundenparkplatz!“

Hintergrund

Adresse: „Ausgewogen – Unverpackt“, Blumen-straße 7, 42477 Radevormwald, Tel. 02195-6892822.

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr.

Internet: Der Laden „Ausgewogen – Unverpackt“ ist auf Facebook und Instagram vertreten – und außerdem zu finden unter folgender Webseite:

www.ausgewogen-unverpackt.de