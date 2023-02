„Der Trafikant“ kommt nun doch noch

Theaterstück sollte eigentlich im April 2022 aufgeführt werden.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Fast ein Jahr hat es gedauert, doch nun wird „Der Trafikant“ doch noch sein Gastspiel in Radevormwald haben. Das Theaterstück nach dem erfolgreichen Roman von Robert Seethaler stand eigentlich schon für den 6. April 2022 auf dem Spielplan des Kulturkreises. Doch die Corona-Pandemie erwies sich erneut als Spielverderber. Der Kulturkreis musste Ende März vergangenen Jahres mitteilen, dass der Termin nicht stattfinden könne: Zu viele Mitglieder des Ensembles des Rheinischen Landestheaters (RLT) aus Neuss hatten sich das Virus eingefangen. Ein Ersatztermin in der gleichen Spielzeit konnte nicht angeboten werden.

Nun aber wird die Geschichte vom jungen Franz, der im Wien der 1930er Jahre einen Job beim Trafikanten Trsnjek erhält, doch über die Bühne des Bürgerhauses gehen. Einen „Trafik“, so nennt man in Österreich einen Laden für Zeitungen und Tabakwaren. Kunde des Ladens von Trsnjek ist auch der Zigarrenliebhaber Siegmund Freud.

Er bekommt Ratschlägevom „Deppendoktor“

Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund des Anschlusses Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich. Franz erlebt seine erste Liebe, freundet sich mit dem vom Volk als „Deppendoktor“ bezeichneten Freud an und bekommt von ihm Ratschläge fürs Leben. Doch dann geraten sein Chef und er ins Mahlwerk der Geschichte.

Den Schauplatz Wien kennt der Autor Robert Seethaler gut: Hier wurde er 1966 geboren, hier wuchs er auf. Bekannt wurde er zunächst als Schauspieler, unter anderem spielte er die Rolle des „Dr. Kneissler“ in der Krimi-Serie „Ein starkes Team“. An der Seite von Hollywood-Größen wie Rachel Weisz, Michael Caine, Harvey Keitel und Jane Fonda war er in dem Film „Ewige Jugend“ zu sehen.

Als Schriftsteller machte er zunächst mit den Romanen „Die Biene und der Kurt“, „Die weiteren Aussichten“ und „Jetzt wird’s ernst“ auf sich aufmerksam. Ein internationaler Erfolg wurde der Roman „Ein ganzes Leben“, der 2014 herauskam. Mehrere Bücher Seethalers wurden bereits für die Bühne bearbeitet.

„Der Trafikant“ wurde im Jahr 2012 veröffentlicht und wurde vom Feuilleton gut aufgenommen. Im Jahr 2018 kam eine Verfilmung des Buches in die Kinos – unter anderem mit Bruno Ganz in der Rolle Siegmund Freuds –, erhielt aber gemischte Kritiken.

Inszeniert hat die Theater-Adaption Regisseur Maik Priebe, der für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. In der bergischen Region lief unter anderem im Jahr 2017 seine Inszenierung von Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ im Schauspielhaus Wuppertal. Auch der „Trafikant“ des Rheinischen Landestheaters bekam bereits gute Kritiken als „unaufgeregter, aber brandaktueller Kommentar“.

Priebe habe einen geschickten Zugriff auf die Romanvorlage und lasse trotz des ernsten Themas auch den Humor nicht außen vor.

Die Aufführung findet statt am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5. Um 19.10 Uhr gibt es noch eine Einführung in das Stück. Eintrittskarten im Freiverkauf können in der Stadtbücherei Radevormwald zu deren Öffnungszeiten oder an der Abendkasse nach Verfügbarkeit erworben werden. Jeder Eintrittskarte ist ein fester Sitzplatz zugewiesen. Die Tickets kosten 15 bis 16 Euro.

74. Spielzeit

Kulturkreis: Spielplan und weitere Infos finden Interessierte auf der Internetseite

kulturkreis-radevormwald.com. Aktuell läuft die 74. Spielzeit seit der Gründung des Kulturkreises im Jahr 1948.

Heute: Das Rheinische Landestheater gastiert am heutigen Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus mit „Und immer wieder geht die Sonne auf“.