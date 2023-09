Der Stadt fehlen 2023 sieben Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen

Der Stadtkämmerer Simon Woywod setzt präventiv den Rotstift an.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Immer wieder hatte Stadtkämmerer Simon Woywod in den vergangenen Monaten im Stadtrat über deutlich sinkende Gewerbesteuereinnahmen berichtet. Daher kam seine Ankündigung im Stadtrat wenig überraschend: Die Stadt steht für 2023 vor einer Unterfinanzierung von sieben Millionen Euro. Der prognostizierte Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen für 2023 lag Ende vergangenen Jahres noch bei fast 25 Millionen Euro. Tatsächlich flossen bislang aber nur knapp 17 Millionen Euro.

Geplant und vom Rat abgesegnet wurde der Haushaltsplan 2023 Ende 2022 – das Jahr, in dem die Stadt dank florierender Wirtschaft und reichlich abfließender Gewerbesteuern einen Jahresüberschuss von etwas mehr als acht Millionen Euro erwirtschafte, wie die Prüfungskommission nach dem Jahresabschluss 2022 im Rat offenlegte. „Dieser Überschuss stärkt unser Eigenkapital für schlechte Zeiten“, sagte Woywod im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese scheinen nun anzustehen.

Der Überschuss von 2022 fließt in die Ausgleichsrücklage der Stadt, die derzeit bei 14,5 Millionen Euro liegt. Das Eigenkapital der Stadt beläuft sich aktuell auf 49,5 Millionen Euro. Und trotz dieser eigentlich guten Ausgangslage gelte es, den Gürtel wieder etwas enger zu schnallen, hatte Woywod schon in den Ratssitzungen vor der Sommerpause betont. Dass dem Haushalt 2023 sieben Millionen Euro Gewerbesteuern fehlen, die Kosten durch den Ukraine-Krieg gestiegen seien und damit eine Energiepreisexplosion ausgelöst worden sei, sei nicht weiter schlimm. Diese Positionen könnten im Haushalt 2023 isoliert werden, so dass es nicht zu roten Zahlen in der Buchhaltung kommt. Die Landesregierung habe angekündigt, Lösungen für dieses Problem zu suchen, mit dem alle Kommunen derzeit zu kämpfen haben.

Es gibt zwar ein gutes Polster, aufbrauchen will der Kämmerer das jedoch nicht

Darauf warten will der Kämmerer aber nicht – und so hat er, trotz des guten Polsters, aber aufgrund der deutlichen Reduktion der Gewerbesteuereinnahmen, den Rotstift angesetzt und bei der Verwaltung mit einer „Bewirtschaftungsverfügung“ erste Sparmaßnahmen eingeläutet. Das sei längst nicht so drastisch wie eine Haushaltssperre, sagte Woywod. Doch durch die Kürzung der Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, etwa von vier Prozent, würde die Stadt 450.000 Euro einsparen. „Das ist ambitioniert, aber realistisch“, erklärte Woywod.

Damit würden nicht die fehlenden sieben Millionen Euro kompensiert, aber es sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Verwaltung zunächst hausintern ihre Sparbemühungen verstärken will, ehe sie zu anderen Maßnahmen greife. „Steuererhöhungen sowohl für die Grundsteuer als auch für die Gewerbesteuer gehören dabei ganz ans Ende des Denkbaren“, betonte der Kämmerer auch vor dem Stadtrat. Diese seien damit zunächst nicht geplant. Der Haushalt für 2024, den Woywod am 26. September im Rat einbringen will, wird schon an die neue Situation angepasst sein. „Wir hoffen, dass der Haushalt dann am 12. Dezember verabschiedet wird und wir ihn bis Ende Januar 2024 vom Oberbergischen Kreis genehmigt bekommen, damit wir für unsere vielen Projekte in der Stadt handlungsfähig bleiben.“

Abwarten, bis die Landesregierung die angekündigten Veränderungen im Haushaltsrecht in den nächsten sechs Wochen auf den Weg bringt, um dann den Haushalt für 2024 zu planen, wolle Woywod nicht. „Wir sind lieber vorbereitet.“

Weiteres aus Radevormwald gibt es hier.