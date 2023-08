Der Sommer kommt – spätestens am 24. August

„Rade karibisch“: Die sechste Auflage des viertägigen Fests steigt am Ende des Monats.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. In diesen Tagen sieht das Wetter im Bergischen Land zwar nicht gerade nach der Südsee aus, aber bis zum 24. August ist ja noch einige Zeit hin. Dann findet nämlich vier Tage lang zum sechsten Mal die Veranstaltung „Rade karibisch“ statt.

Bis zum 27. August gibt es dann ein Wochenende lang „das ultimative Strandfeeling auf dem Marktplatz“, verspricht der Veranstalter Beach Projekt. „Ganz ohne Flugtickets oder schweres Gepäck.“

Natürlich hoffen Simon Stemmer und das Veranstalter-Team, dass die Temperaturen bis Ende August wieder sommerlich werden. „Um den warmen Sommertemperaturen zu trotzen, werden die Gäste an der Cocktailbar mit kühlen, kreativen Drinks versorgt: Ob ausgefallene Kreationen oder der klassische Caipirinha, hier wird fruchtige Erfrischung für alle geboten“, verspricht Stemmer.

Bei kleinem oder großem Hunger stünden exotische Essensstände bereit, an denen die Besucher verschiedene Spezialitäten probieren können. Und zur Eröffnung wartet ein Rum-Tasting mit ausgefallenen Sorten der Karibik auf die Gäste, kündigen die Organisatoren für die nächste Auflage von „Rade karibisch“ an.

Dass es hier ums entspannende Strandleben geht, sehen Besucher natürlich sofort an dem Sand, der auf dem Marktplatz gleich in sonnige Urlaubswelten entführt. „Bis zu 50 Tonnen Sand“, kündigt Simon Stemmer an, werden vor Ort ausgelegt, damit die Gäste sich wirklich in der Karibik wähnen können. Da auch jede Menge Liegestühle bereitstehen werden, hätten die Radevormwalder und alle Gäste von außerhalb die Gelegenheit, sich in die Sonne zu legen und die Füße im Sand baumeln zu lassen. Und: Unmittelbar am Radevormwalder Strand steht die Livebühne, auf der mehrere lateinamerikanische und brasilianische Musikgruppen über das Wochenende verteilt für Entertainment sorgen werden. Neben Musik aus ihrer Heimat spielen die Musiker auch moderne Sommerhits.

Das bietet das Fest für kleine Gäste und Familien

Auch für die kleinen Gäste ist mit Spaß und Abwechslung am Familiensonntag garantiert: Ob sie Sandburgen bauen möchten oder sich als Piraten schminken lassen wollen, all das ist möglich. Während die Eltern in den Liegestühlen die Sonne genießen und vielleicht einen Cocktail schlürfen, können sich die Mädchen und Jungen ab 13 Uhr auf eine geheime karibische Schatzsuche begeben.

Ein weiterer Höhepunkt des karibischen Fests: Beim großen Beachvolleyballturnier am Samstag verwandelt sich der Strand ab 13 Uhr in einen Sportplatz. Mit mehreren Teams kann jeder – ob qualifizierter Profi oder interessierter Anfänger – beim großen Turnier kostenfrei mitmachen. Während der Platz nicht für das Turnier genutzt wird, können natürlich die kleinen Sportler die Bälle fliegen lassen. Anmelden kann sich für das Turnier jeder unter per E-Mail: info@beach-festivals.de.

Simon Stemmer versichert, dass das Team von Beach Projekt auch in diesem Jahr den Gästen „ein Fest bieten“ wird, „welches die ganze Familie nicht mehr vergisst.

„Rade karibisch“ fand zum ersten Mal im Jahr 2016 statt, wegen des großen Erfolgs wurde die Veranstaltung gleich im Jahr darauf wiederholt. Beim zweiten Mal gab es ein wenig Ärger, weil unbekannte Randalierer den Sandstrand vermüllt hatten. Stadt und Veranstalter trafen künftig Maßnahmen gegen das Problem, in den vergangenen Jahren wurden keine größeren Beschwerden mehr bekannt. „Rade karibisch“ hat sich im Kalender fest etabliert. Der Marktplatz als Standort hat sich laut den Veranstalter wegen seiner zentralen Lage besonders bewährt.

Kirmes folgt im September

Die nächste Großveranstaltung im Radevormwalder Stadtkern steht dann bereits schon im September bevor: Vom 15. bis 18. September findet die traditionsreiche Pflaumenkirmes statt, deren Ursprung bereits viele Jahrhunderte zurückliegt.

Das Programm

Donnerstag, 24. August: 16 Uhr Eröffnung mit karibischen Klängen, ab 18 Uhr Livemusik.

Freitag, 25. August: 16 Uhr Eröffnung mit karibischen Klängen, ab 18 Uhr Livemusik.

Samstag, 26. August: 12.30 Uhr Eröffnung mit Beachvolleyballturnier, ab 18 Uhr Livemusik.

Sonntag, 27. August: 12.30 Uhr Familientag, ab 13 Uhr Schatzsuche, Livemusik ab 13.30 Uhr.