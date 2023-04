Die Nummer 1 von 106: Prüfungsbester kommt aus Rade

Kfz-Mechatroniker Luca Paolo Mancino macht bei der Kreishandwerkerschaft Eindruck.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wenn es ein Siegertreppchen bei der Gesellenprüfung des Kfz-Handwerks in der Region gäbe, hätte diesmal ein Radevormwalder die oberste Stufe erklommen. 106 neue Kfz-Mechatroniker haben ihre Prüfung bestanden und wurden jüngst in einer Feierstunde in Bensberg von Reiner Irlenbusch, dem Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land, als Gesellen und Gesellinnen losgesprochen.

In der Mitteilung der Kreishandwerkerschaft wurden auch die drei Prüfungsbesten genannt. Beim ersten Platz ist zu lesen: „Luca Paolo Mancino aus Radevormwald, Ausbildungsbetrieb: Autohaus Wiluda GmbH, Radevormwald“.

Eine Champagnerflasche wurde in dem Betrieb im Rader Gewerbegebiet daraufhin zwar nicht geköpft, „aber wir haben schon ein wenig gefeiert“, erzählt Geschäftsführer Dirk Mikoteit. Gefreut habe ihn der Erfolg auch deshalb, weil er bereits den Vater von Luca Paolo Mancino „als Stift“ ausgebildet hatte.

Da ist es nicht überraschend, dass auch der Sohn sich frühzeitig mit Autos und Technik beschäftigte. Und natürlich ist der Vater stolz auf die Leistung des Sprösslings. „Er hat sich sehr gefreut“, sagt Mancino, dessen Familie Wurzeln in Italien hat – „in der Nähe von Neapel“.

Die Ausbildung am Computer ist schon sehr umfangreich.

Schon während der Ausbildung hatte sich gezeigt, dass der heute 24-Jährige eine besondere Begabung für den Beruf mitbringt. Eigentlich dauert die Ausbildung dreieinhalb Jahre, doch Luca Paolo Mancino konnte wegen seiner Leistungen ein halbes Jahr früher antreten.

Das Kfz-Handwerk hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Aus dem „Autoschlosser“ wurde der „Kfz-Mechaniker“ und schließlich der „Kfz-Mechatroniker“. Der Laptop ist inzwischen ebenso wichtig wie der Werkzeugkasten. „Die Ausbildung am Computer ist schon sehr umfangreich“, berichtet der Geselle.

In der täglichen Arbeit nehme der elektronische Part inzwischen die Hälfte der Zeit ein, schätzt Dirk Mikoteit. Was nicht heißt, dass an den Fahrzeugen nicht mehr „geschraubt“ wird. „Die Ausbildung an der ,Hardware‘ steht meist am Beginn der Lehrzeit“, berichtet Mikoteit.

Die Branche hat bereits Umbrüche erlebt, und die nächsten Jahre werden besonders interessant. Die Zeiten, in denen Benzin- und Dieselfahrzeuge das Maß der Dinge waren, gehen vorbei, auch bei Wiluda spielt die E-Mobilität eine große Rolle. Voraussichtlich noch in diesem Frühjahr wird der Erweiterungsbau am Standort Margarethenstraße fertiggestellt. Dort, auf rund 6000 Quadratmetern, soll unter anderem eine neue Hebebühne eingesetzt werden, die speziell für die Arbeiten an E-Autos gedacht ist.

„Wer weiß, vielleicht gibt es auch bald neue Entwicklungen beim Fahren mit Wasserstoff“, meint Dirk Mikoteit. Das bedeutet für die Autohäuser freilich auch, dass sie ein breites Spektrum von Dienstleistungen anbieten müssen – von den Fahrzeugen mit fossilen Treibstoffen über Gas bis zu den neuen, klimaneutralen Formen der Mobilität.

Es sind also spannende Zeiten, in die der Nachwuchs der Branche hineinwächst. Bei Wiluda werden aktuell vier junge Menschen ausgebildet, drei machen die Lehre zum Kfz-Mechatroniker, einer die kaufmännische Ausbildung. Übrigens stellte der Betrieb bereits 2014 mit Rune Meinert, heute Serviceberater im Hause, einen Prüfungsbesten.

Doch die Zeiten, in denen Lehrlinge den Betrieben die Türen einliefen, seien auch in der Kfz-Branche vorbei, räumt Mikoteit ein. Das habe verschiedene Gründe. „Die Ansprüche bei der Ausbildung sind gestiegen“, nennt er eine Ursache.

Er besucht nun die Meisterschule in Köln

Weil Handwerksbetriebe qualifizierten Nachwuchs brauchen, konnte man jüngst eine Plakatkampagne in vielen Städten sehen, mit der junge Menschen angesprochen werden sollten. Der Tenor: Nicht jeder muss studieren, um seinen Traumberuf zu finden.

Luca Paolo Mancino hat ihn gefunden, obwohl das Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium ihm auch den Weg ins Studium geebnet hätte. Auf die Frage fragt, wie er sich in seiner Freizeit entspannt, sagt er mit einem Lächeln: „Eigentlich beschäftige ich mich dann mit den gleichen Dingen wie bei der Arbeit.“

Nun hat sich der Erfolgsazubi ein neues Ziel gesetzt: Er besucht die Meisterschule in Köln. Das ist in Vollzeit und Teilzeit möglich, Mancino absolviert die Vorbereitung auf den Meisterbrief neben der Arbeit. Neben Technik und EDV spielen dabei auch kaufmännische Qualifikationen wie die Buchführung eine Rolle. Zwei Jahre werde es voraussichtlich bis zur Prüfung dauern, schätzen Mancino und Mikoteit. Es sei denn, der Überflieger aus Radevormwald verkürzt auch diese Frist.

Hintergrund

Weitere Erfolge: Den zweiten Platz unter den Prüfungsbesten der Kfz-Innung erreichte Björn Heyne aus Kürten, der im Betrieb Heda Fahrzeugtechnik in Kürten ausgebildet wurde. Auf den dritten Platz schaffte es Joel Bourbones aus Waldbröl, der bei der dortigen Monscheuer GmbH den Beruf erlernte.

Holding: Das Autohaus Wiluda gehört zur Bergland-Gruppe, die an elf Standorten vertreten ist, vor allem in der bergischen Region, so in Wipperfürth, Remscheid, Bergisch-Gladbach, Gevelsberg, Bergneustadt, Waldbröl und Olpe. Außerdem gibt es Niederlassungen in Hennef/Sieg, Nordhausen/Harz und Frankfurt an der Oder.