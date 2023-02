Der Kassensitz für einen Augenarzt ist weg

Das Schild an der Praxis in der Rochollstraße ist nun endgültig hinfällig. Es wurde keine Nachfolge gefunden. Patienten müssen sich nun in Nachbarstädten nach einem Augenmediziner umschauen.

Im Bedarfsplan für Oberberg taucht Radevormwald nicht mehr auf.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Nun ist es offiziell: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNo) hat auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, dass Radevormwald künftig keinen Kassensitz für eine Augenarztpraxis mehr haben wird.

„Nach Auskunft unserer Fachabteilung wurde seitens der MVZ-Betreiber zuletzt kein Antrag auf Verlängerung der Nachbesetzungsfrist mehr gestellt“, teilt KVNo-Sprecher Christopher Schneider mit. „Demnach wird der Sitz seit dem 1. Februar nicht mehr in der Bedarfsplanung der Augenärzte in Oberberg gezählt.“

Mit dieser neuen Situation gebe es im Oberbergischen Kreis nun noch zehn augenärztliche Praxen, erläutert Schneider. Die nächstgelegene für Radevormwalder im Kreisgebiet wäre jene in Wipperfürth. In der Kreisstadt Gummersbach stehen derzeit fünf Augenarztpraxen für Patienten bereit – außerdem gibt es jeweils eine Praxis in Wiehl, Waldbröl, Lindlar und Engelskirchen.

Schneider verweist allerdings auf die Tatsache, dass in den Radevormwald benachbarten Großstädten Wuppertal und Remscheid insgesamt 19 Fachpraxen für Augenerkrankungen existieren, alleine in Wuppertal sind es 14. Von diesen werden im Übrigen sechs von der Ober Scharrer Gruppe (OSG) geführt, wie schon die nun weggefallene Praxis an der Radevormwalder Rochollstraße.

Die Politik im Oberbergischen Kreis wird sich am heutigen Mittwoch mit dem Thema der Ärzteversorgung in der Region beschäftigen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie Mediziner für eine Niederlassung auf dem Land gewonnen werden können. Bereits vor der Corona-Pandemie, heißt es in der Vorlage der Kreisverwaltung, habe man mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden dieses wichtige Thema besprochen. Dabei habe die Kreisverwaltung die Entwicklung der haus- und kassenärztlichen Versorgung skizziert und die Zielsetzungen erläutert, „zum Beispiel frühere Kontaktaufnahme zwischen angehenden Medizinerinnen und Medizinern sowie niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Heranführung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten an Universitäten, Bindung von Fachärztinnen und -ärzten zum Beispiel durch finanzielle Anreize“.

Seitens der Bürgermeister sei unter anderem die Ermittlung einer kommunenscharfen Datenerhebung angefragt, aus der ersichtlich werde, wann Arztpraxen aufgegeben werden oder Ärztinnen und Ärzte in Rente gehen.

„Weiterhin wurde angeregt, die Hospitationsdauer in den Krankenhäusern zu verlängern und eine Vereinfachung der Facharztausbildung vorzunehmen“, heißt es in der Vorlage.

In der Sitzung am Mittwoch steht allerdings nicht die Versorgung mit Augenärzten, sondern mit Kinderärzten im Mittelpunkt. In Radevormwald konnte hier vor einiger Zeit ein Generationswechsel eingeleitet werden, so dass diese Fachrichtung in der Bergstadt vorerst gesichert ist.

Bürgermeister Johannes Mans betont gegenüber unserer Redaktion erneut, dass die Stadtverwaltung nicht über die Handhabe verfüge, einen solchen Kassensitz zu halten – trotz aller Gespräche, die man mit der Ärztevereinigung und auch mit dem Sana Krankenhaus geführt habe. „Eine Chance, ein solches MVZ zu halten, gäbe es beispielsweise, wenn sich ein Krankenhaus vor Ort dazu bereit erklären würde“, erklärt das Stadtoberhaupt.

Letztlich seien es jedoch strukturelle Probleme, die zu einem Mangel an Fachärzten im ländlichen Bereich führten. „Es fehlt schlicht der Anreiz. Eine solche Augenarztpraxis ist für die Mediziner nicht lukrativ. Zudem werden in Deutschland aktuell zu wenig Ärzte ausgebildet“, schildert Mans die Lage.

Er hält es beispielsweise für nachdenkenswert, die geltenden strengen Numerus-clausus-Regeln beim Zugang zur medizinischen Ausbildung zu lockern.

Hintergrund

Bedarfsplan: Im Ausschuss für Gesundheit und Notfallvorsorge des Kreises geht es am heutigen Mittwoch auch um den Sachstand der baulichen Maßnahmen für den Rettungsdienstbedarfsplan. Auch Radevormwald soll in den kommenden Jahren eine neue Rettungswache bekommen. Wie der Kreis in der Vorlage zum Ausschuss mitteilt, liegen allerdings „noch keine geeigneten Grundstücksoptionen vor“. Zwei von der Stadt Radevormwald vorgeschlagene Flächen erfüllten nicht „die einsatztaktischen Standortvoraussetzungen“.

Sitzung: Die Sitzung des Kreisausschusses findet am heutigen Mittwoch, 8. Februar, ab 16 Uhr im ehemaligen Kantinengebäude an der Moltkestraße 42 in Gummersbach statt.