Der Heiland kommt zur Comedy-Show

Drei hochkarätige Kabarettisten sind am 21. April zu Gast im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Lachen soll ja etwas Erlösendes haben. Da passt es gut, dass zur Radevormwalder Comedy-Show, die am Freitag, 21. April, stattfindet, der leibhaftige Heiland kommt – genauer gesagt: C. Heiland alias Christian Halangk.

Der studierte Psychologe ist seit Jahren mit einer Mischung aus Comedy und Musik unterwegs, unter anderem mit den Solo-Programmen „Hoffnung für Abgehängte“ und „Der Christmas-Planer“. Auch im Fernsehen war C. Heiland bereits mehrmals zu sehen, ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Publikumspreis des Dresdner Satirepreises 2021, dem 1. Jurypreis beim Wettbewerb „Tegtmeiers Erben“ im Jahr 2017 und dem Bielefelder Kabarettpreis 2010.

Dazu ein komischer Chronist und ein musizierender Komiker

Er ist jedoch nicht der einzige hochkarätige Comedian, der bei der Veranstaltung im Radevormwalder Bürgerhaus auftreten wird. Kai Magnus Sting ist bekannt geworden als komischer Chronist des Ruhrgebietes. Der gebürtige Duisburger ist nicht nur als Kabarettist auf den Bühnen zu erleben, sondern hat sich auch als Autor einen Namen gemacht, beispielsweise mit Kriminalhörspielen wie „Tod unter Gurken“ und Theaterstücken wie „Butterkuchen – man steckt nicht drin“. Kai Magnus Sting ist zudem vielen Fernsehzuschauern bekannt durch Auftritte in Formaten wie „Night Wash“, „Mitternachtsspitzen“ und „TV total“. Auch Sting hat bereits zahlreiche Kabarettpreise erhalten, so den Publikumspreis bei „Tegtmeiers Erben“ im Jahr 2003, den Tana-Schanzara-Preis 2014 und im Jahr 2021 den „Bottroper Frechdachs“.

Eigentlich wollte Kai Magnus Sting bereits im Jahr 2017 bei der Comedy-Show in Radevormwald ein Gastspiel geben, doch er musste wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen. Damals sprangen der Remscheider Autor und Poetry Slammer Sascha Thamm und der Oberhausener Comedian und Musiker Matthias Reuter ein.

Wie man sieht: Schon vor dem Coronavirus musste der Kulturkreis wegen gesundheitlicher Probleme umplanen. Doch noch während der Pandemie, im September 2021, gelang es den Organisatoren, die Veranstaltung stattfinden zu lassen, auch im April 2022 fand die Veranstaltung statt – zur Freude vieler Menschen, die nach zwei Jahren Pandemie gerne mal wieder richtig lachen wollten.

Der dritte Comedian, der bei der Comedy-Show 2023 dabei sein wird, ist Henning Schmidtke, ebenfalls ein Kabarettist, der durch Auftritte in der Sendung „Night Wash“ einem größeren TV-Publikum bekannt wurde. Seit 2013 ist er unter anderem in der Sendung „Berlin Politix“ in ZDFinfo zu sehen. Schmidtke, der aus der Harzgegend stammt, ist ebenso Komiker wie Musiker, der unter anderem Songs für Künstler wie Hennes Bender geschrieben hat. Auch in Radevormwald wird Schmidtke eine Mischung aus Stand-up-Comedy und musikalischen Beiträgen bieten. Wie seine Kollegen hat auch er bereits beim Wettbewerb „Tegtmeiers Erben“ im Jahr 2013 den Jurypreis erhalten. In Radevormwald ist Schmidtke bereits durch einen Auftritt bei der Comedy-Show bekannt, das war im Jahr 2014.

+ C. Heiland alias Christian Halangk: Der studierte Psychologe ist seit Jahren mit einer Mischung aus Comedy und Musik unterwegs und kommt jetzt nach Radevormwald. © Ihlenfeld(Archiv)

Auch der Moderator des Abends, Lars Hohlfeld, kennt das Publikum in Radevormwald bereits – genauer gesagt: das Publikum in der Rader Ortschaft Honsberg, denn auch dort veranstaltet die Dorfgemeinschaft regelmäßig eine Comedy-Show. Hohlfeld war vor zehn Jahren dort zu Gast, nun gibt es also ein Wiedersehen im Bürgerhaus.

Hintergrund

Termin: Freitag, 21. April, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5.



Vorverkauf: Der Kartenverkauf für die Comedy-Show wird laut Michael Teckentrup, dem Vorsitzenden des Kulturkreises Radevormwald, kommende Woche beginnen. Die Eintrittspreise für die Veranstaltung sind seit Jahren unverändert: Erwachsene zahlen für ein Ticket 20 Euro, für Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbehinderte gibt es Tickets für zwölf Euro.

Buchungen: Stadtbücherei unter Tel. (0 21 95) 93 21 77 oder beim Kulturkreis unter Tel. (0 21 95) 93 21 78, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr.

kulturkreis-radevormwald.com