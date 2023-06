Das Wahrzeichen hat seinen Glanz zurück

Historisches Gartenhaus bekommt stilechte Rokoko-Möbel.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Rund zwei Jahre hat es gedauert. Jetzt ist die Renovierung des Rokoko-Gartenhäuschens im Parc de Châteaubriant abgeschlossen. Auch neues Mobiliar für drinnen und draußen gibt es. Das wurde am Sonntag mit einem kleinen Programm gefeiert.

Jetzt ist der Raum des geschieferten Gartenhäuschens anno 1772 – in dem auch Trauungen stattfinden – stilecht mit neuen Rokoko-Möbeln bestückt. Michael Scholz vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) und Katja Ölschläger von der Stadt Radevormwald kümmerten sich darum. Bernd Freudenberg von der Rader Kunst-Initiative nahm Kontakt mit der Kölner Künstlerin Heike Weber auf. Sie schuf vier kleinere Scherenschnitt-Kunstwerke, die als Bilder nun die Wände zieren. Angelehnt an das Thema „Die vier Jahreszeiten“ erinnern sie an die einstigen Deckenmalereien, die bei früheren Renovierungen gefunden wurden, aber nicht erhalten werden konnten. „Die Stadt übernahm Reinigung und den neuen Innenanstrich. Eine energieeffiziente Heizung wurde eingebaut und eine Alarmanlage“, zählte Scholz weiter auf.

Die Umsetzung der Renovierungsmaßnahme „Kunst, Kultur und Völkerverständigung“ wurde durch die Leaderförderung Attraktivere Naherholungserlebnisse möglich. Darüber hinaus gab es Zuschüsse von der Sparkassenstiftung und von Sponsoren. Neben dem Gartenhaus wurde auch das Park-Sitzmobiliar ersetzt, das vor zwei Jahren dem Vandalismus zum Opfer fiel. „Das war eigentlich der Startschuss des umfassenden Projekts“, berichtete Scholz. Ein Gesamtpaket wurde geschnürt: Die Bänke sollten erneuert, das Gartenhaus – das 2022 immerhin 250-jähriges Bestehen feierte – renoviert werden. So sollte der kleine Park, der den Namen der Partnerstadt in Frankreich trägt, auch anlässlich der 40-jährigen Städtepartnerschaft 2021 jährte eine Aufwertung erhalten. Der HVV, der sich ums Rokoko-Häuschen kümmert, stieß im August 2021 das Leaderprojekt an.

Der Projektstart erfolgte – nachdem es auch grünes Licht von der der Bezirksregierung gab - endlich im Oktober 2022. Auch die beiden Bänke vor dem Gartenhaus, einst Geschenke aus Châteaubriant, wurden überholt - das übernahm und sponserte die Radevormwalder Firma BÜRA. „Jetzt ist der Park mit dem Rokoko-Häuschen ein Ort, der wieder für Kulturveranstaltungen und Feste genutzt werden kann“, sagte Scholz.

Die Begrüßung am Rokoko-Gartenhaus übernahm Ursula Mahler (HVV). Grußworte gab es vom stellvertretenden Bürgermeister Gerd Uellenberg und von Bärbel Bosbach (Leader).

Das Rokoko-Häuschen von 1772 ist das älteste Gebäude in der Bergstadt und eines der Radervormwalder Wahrzeichen.