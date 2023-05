Das Tauziehen weckt Erinnerungen

Bürgerverein Wupper feierte mit vielen Besuchern ein Nachbarschaftsfest.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Zum zweiten Nachbarschaftsfest hatte sich der Bürgerverein an der Wupper etwas Besonderes einfallen lassen: „Mit dem Tauziehen lassen wir eine alte Tradition aufleben“, sagte Marcus Riese, Vereinsvorsitzender, am frühen Freitagabend mit Blick über das bunte Treiben. Auf der Wiese am Siedlungsweg zwischen Bürgerzentrum und evangelischer Kirche waren die Taue ausgelegt, und die Wettkämpfe wurden gestartet.

+ Eberhard Schneider am Grill, Regina Übel und Simon Sagil (v. l.) sorgten für die Verpflegung am Grillimbiss und Getränkestand. © Claudia Radzwill

Einst war das Tauziehen an der Wupper fester Bestandteil des Bergfestes – des evangelischen Gemeindefestes – gewesen. Das letzte Mal fand es vor gut 30 Jahren statt. „Damals traten Mannschaften aus den Wupperorten und sogar aus der Rader Innenstadt gegeneinander an“, erinnerte sich Sigrid Augst-Hedderich, die mit Martina Osenberg die Neuauflage des Wettkampfes organisiert hatte.

Dass es den Tauzieh-Wettbewerb wieder gibt, muss sich allerdings noch rumsprechen. Im Vorfeld hatte sich mit dem Team der Wupperpraxis lediglich eine Mannschaft angemeldet. Die allerdings zeigte sich hochmotiviert. Die fünf Mitarbeiterinnen waren an den roten Pullis gleich als Team zu erkennen. „Das ist die Farbe unserer Arbeitskleidung“, erklärte Sonja Riese. Das Motto des Quintetts: „Wie eine Kollegin immer sagt: Einfach machen.“ Ein gegnerisches Team wurde dann kurzerhand vor Ort gesucht – und schnell gefunden. Das Team „Kirche“ trat an.

Nach und nach taten sich dann doch immer weitere Mannschaften zusammen. So gründete Marcus Riese kurzerhand das Team „Bürgerverein“. Bei den Kinderteams hatte sich zuvor die Teilnehmerliste von Sigrid Augst-Hedderich gleich zu Anfang schnell gefüllt. Sechs gemischte Jungen- und Mädchengruppen stellten sich dem Kräftemessen am Seil. „An das Tau, fertig los“, lautete das Kommando. Kaum ausgesprochen, wurde ehrgeizig gezogen. Auch Tim, Hannah und Lena waren dabei. „Das macht richtig Spaß“, erklärten die Drei.

Marcus Riese freute es, dass die Resonanz zum diesjährigen Nachbarschaftsfest so groß war, auch neue Gesichter waren darunter. Das Nachbarschaftsfest an der Wupper feierte im letzten Jahr Premiere – damals in Kooperation mit dem Quartiersmanagement, das es da noch gab. „Wir wollten im Frühjahr 2022 feiern, haben es wegen schlechten Wetters auf September verschoben und standen da auch sprichwörtlich Regen“, erinnerte sich Riese. Dieses Mal schickte Petrus die Sonne – und gefeiert wurde das gesellige Beisammensein bis in den späten Abend. Unter die Besucher mischte sich auch Bürgermeister Johannes Mans.

Viele Helferinnen und Helfer sorgten fürs Gelingen. Sigrid Augst-Hedderich und Martina Osenberg hatten sich im Vorfeld mit den Spielregeln und richtigen Seilen fürs Tauziehen beschäftigt. Andere Mitglieder des Bürgervereins kümmerten sich um den Grill. „Wir haben auf den Aufruf zur Kuchenspende mehr Zusagen bekommen, als wir brauchten“, berichtete Marcus Riese. Bei Monika Zierden leerten sich die Kuchenbleche und -teller. „Marmorkuchen, Erdbeer-Rhabarberkuchen, Bienenstich – alles frisch gemacht und gespendet“, sagte sie.

Das nächste große Event des Bürgervereins an der Wupper wird eine Wiederholung des „Langen Tischs“ sein, der für den 12. August geplant ist. Auf der Wiese am Bürgerzentrum werden Tische aufgestellt, die Anwohner und Anwohnerinnen bringen alle etwas zum Trinken und Essen mit. Für Herbst ist ein Vortrag im Bürgerzentrum geplant – im Mittelpunkt stehen das Altern und die Pflege. „Wir suchen derzeit einen Referenten. Das Datum wird zeitnah bekanntgegeben“, so Riese.

Ein Vorgespräch gab es in Sachen Adventsmarkt, den es wieder am 1. Adventswochenende geben wird. Erstmals findet der Markt dann rund ums neu fertiggestellte Bürgerzentrum statt, nachdem der Standort am heute ehemaligen katholischen Pfarrheim wegfiel und im vergangenen Jahr am evangelischen Gemeindehaus in Herkingrade gefeiert wurde.

Versammlung

Zur Mitgliederversammlung lädt der Vorstand des Bürgervereins an der Wupper für Freitag, 9. Juni, 19. Uhr, ins Bürgerzentrum am Siedlungsweg ein. Berichte stehen an. Der Verein hat rund 160 Mitglieder. Während der Coronapandemie haben alle dem Verein die Treue gehalten, es gab sogar Neuzugänge. Infos und Kontakt unter:

wupperorte-radevormwald.de