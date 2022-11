Das sind die Martinszüge in Rade

Citymanagement hat für den Zug in der Innenstadt noch eine Martins-Rallye organisiert

Radevormwald. Zwar ist das Fest des Heiligen Martins offiziell erst am 11. November, doch finden viele Martinszüge bereits in den Tagen vorher statt – so auch in Radevormwald. Unsere Redaktion gibt hier einen Überblick jener Züge, zu denen uns bislang Informationen vorliegen.

Samstag, 5. November, Wupperorte: Dieser Zug beginnt wie gewohnt um 17.30 Uhr an der Aula der Grundschule Wupper, Auf der Brede. Der Weg führt dann die Keilbecker Straße hinab, von dort biegen die Teilnehmer in den Schröderweg ab und anschließend in den Siedlungsweg. Der Abschluss findet dann am Bürgerzentrum Wupperortschaften beziehungsweise dem Grundstück der Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau statt, mit der traditionellen Ausgabe der Martinstüten.

Sonntag. 6. November Im Anschluss des Martinsmarktes in der Radevormwalder Innenstadt formiert sich der Zug um 18 Uhr auf dem Hohenfuhrparkplatz. Gegen 18.15 Uhr geht es dann los, über die Hohenfuhrstraße, Grabenstraße und die Kaiserstraße zum Marktplatz. Dort wird der Zug von einem großen Martinsfeuer begrüßt. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Weckmannverteilung, die wieder durch die Stadtwerke gesponsert wird. Die 1400 Weckmänner werden an den drei Ausgabestellen Ecke Oststraße, Ecke Weststraße und Ecke Kaiserstraße von allen Organisatoren an die Kinder verteilt.

Das Citymanagement Radevormwald hat für den Sonntag noch eine weitere Aktion geplant — eine Schaufenster-Rallye für Kinder und Familien. Die Aufgabe ist es, Stücke des Martinsmantels mit entsprechenden Nummern in Schaufenstern in der Innenstadt zu finden.

Zum Start der Rallye kann eine Spielkarte und ein Stift am Markt 4 abgeholt werden. Sind alle Nummern gefunden, wird die Spielkarte wieder am Startpunkt abgegeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach dem Martinsmarkt ermittelt und dann kontaktiert. s-g

Dienstag, 8. November Das evangelische Familienzentrum Kottenstraße zieht ab 18 Uhr von der Einrichtung los, über die Carl-Diem-Straße, durch die Ritter-von-Halt-Straße, die Telegrafenstraße und die Andreasstraße und dann durch den Park am Freitzeitbad „Life-ness“ wieder zurück zum Familienzentrum. Im Anschluss wird noch vor Ort gefeiert – und es gibt natürlich Weckmänner.

Donnerstag, 10. November Die katholische Kindertagesstätte St. Marien an der Blumenstraße führt ab 17 Uhr ihren Martinszug durch.