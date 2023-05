Das alles bietet der Ferienspaß 2023

Radevormwalder Jugendamt und viele lokale Akteure haben umfangreiches Programm auf die Beine gestellt

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Auch in diesem Jahr hat die Jugendförderung des Radevormwalder Jugendamt mit vielen lokalen Akteuren ein umfangreiches Programm für die Sommerferien zusammengestellt. In gedruckter Form liegt das Heft „Ferienspaß 2023“ seit einigen Tagen aus, auch im Internet ist das Programm nun einsehbar.

„Dank der Unterstützung vieler Vereine, Organisationen und Sponsoren ist es der Jugendförderung wieder gelungen, eine bunte Palette aus Fahrten, Kreativ-, Spiel- und Sportaktivitäten anzubieten“, lobt Bürgermeister Johannes Mans. „So haben die Kinder und Jugendliche wieder die Möglichkeit aus kreativen, sportlichen und geselligen Angeboten zu wählen und sich ihren persönlichen Sommerferien-Aktionsplan zusammen zu stellen.“ Auch für Kinder und Jugendliche mit Handicap sind viele Aktionen geeignet und im Programm mit einem entsprechenden Symbol versehen.

Ausflugsfahrten: Zu den Höhepunkten im Ferienspaß-Programm gehören die Ausflüge, und gleich am Donnerstag, 22. Juni, geht es los mit einer Fahrt ins „Toverland“, die von 8 bis 19 Uhr dauern wird. Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 17 Jahren können dabei mitmachen, die Kosten betragen 30 Euro pro Person.

Am Mittwoch, 28. Juni, geht die Reise ins Kölner Sport- und Olympiamuseum, anschließend wird der Indoor-Spielpark „Silly Billy“ besucht. Geeignet für Teilnehmer im Alter von sechs bis 14 Jahren, die Kosten betragen 15 Euro. Zum „Ketteler Hof“ in Haltern am See fahren am Dienstag, 4. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr (sechs bis zwölf Jahren, Kosten 11 Euro). Wieder nach Köln geht es am Mittwoch, 5. Juli, Ziel ist dann der Kölner Zoo mit Aquarium (7 bis 16 Jahren, 18 Euro). Ihr Können beim Klettern können Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren am Montag, 10. Juli, von 14 bis 19 Uhr im Kletterwald in Wetter/Ruhr beweisen (zehn Euro).

Ein Klassiker ist der Tagesausflug zum Pflanzenlabyrinth „Irrland“ in Kevelaer-Twisteden. Dort hin geht es am Mittwoch, 12. Juli, von 8 bis 18.30 Uhr. Familien mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren können mitfahren (20 Euro). Näher ist die Straußenfarm in Wermelskirchen-Emminghausen, diese ist ebenfalls am Mittwoch, 12. Juli, ein Ziel, von 14 bis 17.15 Uhr (acht bis 13 Jahre, 3,50 Euro).

Zum Bowling in den „Rainbow Park“ in Wuppertal fahren Mädchen und Jungen (zehn bis 16 Jahre, 10 Euro) am Freitag, 14. Juli, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. In die Unterwelt führt am Dienstag, 18. Juli, von 9.15 bis 13.15 Uhr eine Höhlen-Abenteuertour in der Kluterthöhle in Ennepetal (.neun bis 16 Jahre, zehn Euro). Ins „Phantasialand“ bei Brühl können Kinder und Jugendliche (zehn bis 17, 40 Euro) fahren am Mittwoch, 19. Juli, von 9 bis 19 Uhr fahren. Schwindelfrei sollten Kinder und Jugendliche (zehn bis 17, 16 Euro) sein, wenn es am Donnerstag, 20. Juli, von 9 bis 14.30 Uhr in den „Forest Adventure Hochseilkletterwald“ in Wetter geht.

Die Affen sind los – und nicht nur sie – am Freitag, 21. Juli, im Affen- und Vogelpark Eckenhagen (.acht bis 14, 15 Euro). Wer bei den Ausflügen nach Wetter Lust auf noch mehr Kletterspaß bekommen hat, der kann am Mittwoch, 26. Juli, von 10 bis 14.15 Uhr bei der Fahr zum Neoliet-Kletterzentrum in Essen mitfahren (acht bis 16, acht Euro). Noch einmal in die Welt der Höhlen geht es am Dienstag, 1. August, bei einem Tagesausflug nach Attendorn von 9 bis 19 Uhr. Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren können dann für 15 Euro Gebühr die „Atta-Höhle“ erkunden, die vielleicht schönste Tropfsteinhöhle in Deutschland. Eine spannende Reise ins Kölner „Odysseum“ gibt es am Mittwoch, 2. August, von 9.45 bis 15.45 Uhr. Dort können Kinder im alter von sieben bis zwölf Jahren die „Jurassic World“ der Dinosaurier erleben (20 Euro).

Mehrtägige Aktionen: Zum Ferienprogramm gehören auch Aktionen, die sich über mehrere Tage erstrecken. So beginnt am Donnerstag, 22. Juni, das „Spielplatzprojekt Hölterhof“. Dabei wird die Hütte auf dem Gelände mit ausleihbaren Spielgeräten geöffnet und Überraschungsaktionen veranstaltet, jeweils von 15 bis 18 Uhr an folgenden Daten: 27. und 29. Juni, 11., 13., 18., 20., 25., und 27. Juli. Über eine Woche ziehen sich die „Girl-Power-Days“ von Montag, 26. bis Freitag, 30. Juni, jeweils von 10 bis 15 Uhr im Kinder- und Jugendtreff Auf der Brede. Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren können mitmachen (45 Euro). Zweitägig ist auch der Kursus „Start in den Badmintonsport“ des RTV, der am Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. Juni sowie am Donnerstag, 29. und 30. Juni jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Halle 2 des Sportzentrums stattfindet. Eine „Erlebnis-Woche“ veranstaltet der Kinder- und Jugendtreff „Life“ auf der Brede von Montag, 10. bis Freitag, 14. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr (acht bis zwölf, 50 Euro). An zwei Tagen, Montag, 10. Juli von 13 bis 15 Uhr und Dienstag, 11. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr,, könnten Kinder im Alter von sechs bis zwölf in den Jugendräumen des Bürgerhauses Jahren Modellierschnecken gestalten (fünf Euro). Ebenfalls an zwei Tagen wird in den Jugendräumen „Blob-Malen“ angeboten: Donnerstag, 13., und Dienstag, 18. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr (acht bis 14, acht Euro). Trampolinturnen ist von Montag, 17., bis Freitag, 21. Juli, von jeweils 13 bis 16 Uhr in der Halle 2 des Sportzentrum angesagt (neun bis 18, 15 Euro). Der Wassersportverein Ennepetal lädt an fünf Tagen – Montag, 31. Juli bis Freitag, 4. August, jeweils von 9 bis 16 Uhr zum „Rudern am Stausee in Beyenburg“ ein. Ort ist das Bootshaus, Vor der Hardt 121 ( zehn bis 18, 110 Euro).

Flohmarkt: Traditionell endet der Ferienspaß wieder mit einem Ferienabschluss-Flohmarkt am Samstag, 5. August, von sieben bis 13 Uhr in der Innenstadt. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren, die Anmeldung erfolgt durch den Kauf eines Flohmarktbuttons in der Stadtbücherei, der zwei Euro kostet.