TV Herbeck richtet Meisterschaft aus

Dart

Sportverein ist stolz auf seine Abteilung, die sich großen Zulaufs erfreut. Es gab drei Sieger.

Von Flora Treiber

Als die Dart-Abteilung des Sportvereins TV Herbeck im März des vergangenen Jahres gegründet wurde, hatten sich vier Männer zusammengeschlossen, um den Sport in Radevormwald auf den Weg zu bringen. Damals richteten sie das Vereinshaus an der Flurstraße auf die neue Abteilung aus, schafften Dartscheiben an und nahmen sich unter der Leitung von Norman Mairle vor, die Abteilung zu entwickeln.

Der Gründer ist immer noch Abteilungs- und Übungsleiter und war jüngst stolz auf die ersten Dart-Vereinsmeisterschaften des TV Herbeck.

Mittlerweile gehören 18 Spieler zum festen Kern der Dart-Abteilung. Eine gute Entwicklung innerhalb von elf Monaten. „Wir haben mit der Dart-Abteilung einen Nerv getroffen, das zeigt die Entwicklung. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so schnell wachsen und auf so viel Interesse stoßen. Die Abteilung wird weiter wachsen“, sagt Norman Mairle, der Dart schon lange als ein Hobby betreibt.

An den Vereinsmeisterschaften durften nicht nur die Mitglieder der Dart-Abteilung, sondern alle Vereinsmitglieder teilnehmen. Roger Feldermann, erster Vorsitzender des Turnvereins „Gut Heil“ Herbeck 1897, steht hinter der neuen Abteilung und überwachte die Ergebnisse des Tages. „Hier ist einiges los, das ist doch toll. Die neue Abteilung tut unserem Verein gut“, sagt er.

32 Spieler nahmen an den ersten Meisterschaften teil

Insgesamt nahmen an den ersten Dart-Vereinsmeisterschaften 32 Spieler teil, darunter mit Sabine Schmitt eine Frau. „32 Spieler war die oberste Grenze unserer möglichen Kapazität. Die Anmeldungen sind sehr schnell eingegangen und die Plätze waren schnell weg“, berichtet der Abteilungsleiter.

Alle Spieler fanden sich zu den Meisterschaften in acht Gruppen zusammen, in denen zunächst jeder gegen jeden spielte. In dem Spielsystem wurde von 501 Punkten herunter gezählt, der Schlussstrich musste mit einem Doppel-Aus erzielt werden. Mit einem Abstand von 2,37 Metern zur Scheibe gewöhnten sich die meisten Spieler schnell an das Zielen.

Die drei Pokale, die der Verein zur Verfügung stellte, räumten Michael Joppien, Grischa Röbke und Felix Steinebrunner ab. „Es war ein toller Tag. Wir werden sicherlich wieder Vereinsmeisterschaften veranstalten“, sagt Norman Mairle.

Er hat weitere Pläne. „Ich will mit der Abteilung in eine Verbandsliga eintreten, damit wir an Meisterschaften gegen andere Vereine antreten können. Wir haben dafür genug Spieler und erfüllen die Rahmenbedingungen. Ob wir selber Meisterschaften ausrichten können, muss noch anhand der Räumlichkeiten geprüft werden.“