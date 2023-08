Dankbarkeit für Radevormwalds Hilfen für Nowy Targ

Johannes Mans besucht Rades polnische Partnerstadt Nowy Targ.

Radevormwald/Nowy Targ. Die polnische Partnerstadt von Radevormwald, Nowy Targ, hat das größte Fest des Jahres gefeiert. Der „21. Jarmark Podhalański“ brachte musikalische und kulturelle Programmpunkte in die Innenstadt, die mit Einheimischen und Touristen gefüllt war. Die Messe ist jedes Jahr ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender und bringt Vertreter der Partnerstädte und Unterstützer der Stadt zusammen.

Johannes Mans nutzte dieses Wochenende, um gemeinsam mit Dr. Jörg Weber nach Nowy Targ zu reisen, vor Ort bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen.

In schwierigen Zeiten stehen sich die Städte bei

„Wir sind sehr herzlich in Nowy Targ empfangen worden und haben viel Dankbarkeit für unsere Unterstützung in den vergangenen Jahren erfahren“, sagt der Bürgermeister. Sein polnischer Amtskollege aus Nowy Targ, Grzegorz Watycha, hat sich bei Radevormwald und der Helene-Hürxthal-Stiftung bedankt. Über die Stiftung wurden zu Beginn des Kriegs in der Ukraine Lebensmittel gekauft und nach Nowy Targ gebracht, denn die Stadt in Polen hatte zu dieser Zeit Tausende geflüchtete Menschen aufgenommen.

„Die Unterstützung ist in Nowy Targ angekommen und ich freue mich über die Wertschätzung unserer Hilfe. Die Ehrung für diesen Einsatz habe ich der Stiftung überbracht“, sagt Johannes Mans, der neue Einsatzjacken für die Feuerwehr mitgebracht hatte.

„In diesen schwierigen Zeiten zeigte die Partnerschaft zwischen Nowy Targ und Radevormwald, dass die Idee der Solidarität zwischen den Menschen ein grundlegender Wert für die heutige Welt ist“, so Watycha. s-g

