Daniel Rupp ist „Ein Mann für alle Fälle“

Daniel Rupp (40) hat als Nachfolger von Jochen Knorz die Leitung der Ordnungsbehörde in Radevormwald übernommen. Die Stadt kannte er vorher nur von Tauchausflügen an die Wupper-Talsperre.

Der 40-Jährige aus Wuppertal hat zum 1. Juni die Leitung der Behörde übernommen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. „Ein Mann für alle Fälle“ – so hieß eine bekannte TV-Serie in den 1970er Jahren. In gewisser Weise gilt das auch für den Leiter eines Ordnungsamtes und seine Mitarbeiter. Denn die Aufgaben dieses Verwaltungsbereichs sind breit gestreut. Das Ordnungsamt ist Ansprechpartner, wenn Bürger nicht so recht weiter wissen. „Vor einigen Tagen rief zum Beispiel ein Bürger bei uns an und sagte, er habe einen toten Hund entdeckt“, sagt Daniel Rupp. „Vor Ort in Dahlhausen stellte sich dann heraus: Es war kein Hund, sondern ein Dachs.“

Daniel Rupp ist der neue Leiter des Ordnungsamtes. Seine Stelle hat er am 1. Juni angetreten. Er ist der Nachfolger von Jochen Knorz, der die Stabsstelle für Katastrophenschutz übernimmt.

Der 40-Jährige lebt in Wuppertal, stammt aber nicht aus dem Bergischen Land. „Ich komme aus Baden-Württemberg, aus Bad Friedrichshall.“ Die Stadt in der Nähe von Heilbronn ist bekannt für ihre Salzgewinnung. Als „Schwabe“ bezeichnet sich Rupp allerdings nicht. Tatsächlich zählt seine Heimatstadt historisch noch zu Franken. „Die Region heißt daher Heilbronn-Franken“, erläutert er. Seinen süddeutschen Akzent haben die Jahre im Rheinland bereits ein wenig abgeschliffen.

Nach Nordrhein-Westfalen kam Rupp 2004, als er das Studium der Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität in Wuppertal begann. Später absolvierte er zudem ein Verwaltungsstudium. Bevor er die neue Stelle in Rade antrat, war er bei der Stadt Solingen tätig, nicht in der Ordnungsbehörde, sondern als Abteilungsleiter beim Stadtdienst Schulen. In Solingen war er während der Flüchtlingskrise 2015 für die Einrichtung von Notunterkünften zuständig, er kennt sich also aus mit schwierigen Situationen, die für einen Ordnungsamtsleiter kaum ausbleiben.

Es ist ein Job mit hoher Verantwortung, denn die Ordnungsamtmitarbeiter müssen in der Stadt Sicherheit und Sauberkeit gewährleisten, ob beim Karnevalszug oder beim Weihnachtsmarkt. Sie greifen ein, wenn es Ruhestörungen gibt und Vandalen sich austoben wollen. Damit machen sie sich nicht immer Freunde. „Entscheidungsfreudig muss man schon sein“, sagt Rupp über die Aufgabe.

Die vergangenen Jahre brachten für die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde besondere Herausforderungen mit sich. Während der Corona-Pandemie waren sie dafür zuständig, zu kontrollieren, ob die geltenden Hygienevorschriften eingehalten wurden. Da bekamen die Männer und Frauen vom Amt oft den Frust der Bevölkerung ab.

Aber auch die wiederkehrenden Aufgaben sind anspruchsvoll, verlangen eine Mischung aus Nachdruck und Fingerspitzengefühl, etwa jetzt, in den Sommermonaten, die Kontrollen, ob an den beliebten Badeplätzen kein Müll abgeladen wird oder Rettungswege blockiert werden.

Man könnte meinen, dass eine Kleinstadt wie Radevormwald mit ihren etwa 22.000 Einwohnern beschaulich wirkt gegen eine Großstadt wie Solingen mit 160.000 Bürgern. Doch einen so großen Gegensatz sieht der neue Chef der Ordnungsbehörde nicht: „Die Probleme hier sind ähnlich wie jene in größeren Städten.“ Auf die Frage, ob er die Stadt Radevormwald kannte, bevor er seine neue Stelle im Oberbergischen übernahm, antwortet Daniel Rupp: „Die Stadt weniger, aber die Wupper-Talsperre. Dort habe ich schon getaucht.“ Auch in die Tiefen der Bever-Talsperre ist er schon vorgedrungen, in den Fühlinger See bei Köln, und im Urlaub auch gerne im Meer.

Derzeit hat Daniel Rupp sein Büro nicht im Rathaus an der Hohenfuhrstraße. In dem Verwaltungsgebäude laufen Sanierungsarbeiten, so sind er und vier weitere Mitarbeiter – insgesamt zählen zum Team des Ordnungsamts 17 Personen – vorübergehend in die Feuer- und Rettungswache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße umgezogen. „Wenn alles wie geplant läuft, ziehen wir am 14. August wieder ins Rathaus“, kündigt Daniel Rupp an.

Für den neuen Amtsleiter ist ein Feuerwehrgerätehaus eine vertraute Umgebung: Seit 1993 ist er bei der Feuerwehr aktiv, zunächst in seiner fränkischen Heimatregion, nun in Wuppertal, genauer gesagt am Standort Hahnerberg – inzwischen ist er dort als Brandinspektor Löschzugführer.

Mängelmelder

Seit 2018 gibt es auf der Internetseite der Stadt Radevormwald den sogenannten Mängelmelder. Dort können Bürger rasch und unkompliziert die Verwaltung auf Missstände hinweisen. In vielen Fällen handelt es sich um Probleme, für die das Ordnungsamt zuständig ist, beispielsweise Lärmbeschwerden, Schäden durch Vandalismus, Schmierereien im öffentlichen Raum, wilder Müll, Hundekot auf Gehsteigen und so fort. Freilich sind die Mitarbeiter des Radevormwalder Ordnungsamtes in manchen Fällen nicht zuständig, etwa wenn es um den Zustand von Bundes- oder Landesstraßen geht. Einen Überblick der Aufgabenbereiche des Ordnungsamtes gibt es auf

www.radevormwald.de

Kontakt: ordnung@radevormwald.de