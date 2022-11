Damen stricken für Weihnachtsbasar

-wow- Die Stimmung ist gut im DRK-Haus an der Carl-Diem-Straße. Am Wochenende vor dem 1. Advent findet wieder der Basar des Deutschen Roten Kreuzes statt. Nebenan in der Cafeteria ist gerade in der Mittagszeit viel Betrieb, dort wird von der DRK-Bereitschaft Grünkohl serviert.