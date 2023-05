Dahlerau erlebt sein blaues Zug-Wunder

Das gab’s zuletzt 1989: Ein Zug steuert den Bahnhof Dahlerau an. Hier wurde Material abgeladen, am Mittwoch war wieder Abfahrt.

Seit 1989 erreichte kein Zug mehr den Bahnhof – bis jetzt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Manche Bewohner der Wupperorte machten in den vergangenen Tagen Augen: Ein echter Zug auf den Gleisen der Wuppertalbahn in Radevormwald ? Auf den Schienen, die seit Jahrzehnten außer Betrieb sind, verkehren normalerweise nur die Draisinen des Vereins „Wupperschienen“. Doch jetzt fuhr eine leibhaftige Lokomotive mit Waggons bis zum Bahnhof in Dahlerau. Kein Wunder, dass mancher das Smartphone zückte und Fotos in die sozialen Medien stellte.

Doch was steckt hinter dem Zug mit der leuchtend blau gestrichenen Lok? Der Verein Bergische Bahnen/Wupperschiene klärt auf: Es handelte sich um eine Bauzugfahrt. „Der Zug brachte insgesamt zehn Wagen mit Gleisbaumaterial wie Schienen und Schwellen nach Dahlerau.“ Das Material dient jedoch nicht der Sanierung der Wuppertalbahn. Der Baustoff befindet sich nämlich im Besitz der Deutschen Bahn (Niederlassung Köln) und stammt aus einem Bauvorhaben, dessen Umsetzung kurzfristig nicht machbar war.

„Bis zu einem neuen Bautermin wurde hier eine Lagerfläche für das Material, dass sich schon auf Güterwagen befand, gesucht und mit dem Bahnhof Dahlerau gefunden“, heißt es in einem Bericht der Wupperschiene.

Für Eisenbahn-Fans: Bei der blauen Lokomotive handelt es sich um das Modell V100 SP04 der Firma Spitzke. Aufgrund der Steigung musste der Zug in Wuppertal-Oberbarmen getrennt werden, da alle zehn Wagen zugleich durch die Lok nicht zu befördern waren.

+ Zug und Waggons passierten auch Beyenburg, hier den Übergang am Ehrenmal. © jumo

„Die zweite mitgeführte Lok hatte einen technischen Defekt, so dass diese keine Leistung bringen konnte und nur geschleppt wurde“, berichtet Fabian Müller für die Wupperschiene. So gab es am Montag dieser Woche zwei Fahrten zwischen Wuppertal-Beyenburg und Oberbarmen. In Beyenburg wurden dann alle Wagen mit Rangierfahrten im Bereich des Bahnübergang Kriegermal wieder vereinigt. „Dieses Spektakel sorgte natürlich für einige Aufmerksamkeit bei den Besuchern des Beyenburger Stausees.“

Als Novum verkehrte der Zug dann weiter in Richtung Dahlerau. Und dass ist gewissermaßen ein historisches Ereignis, denn seit Jahrzehnten fuhr keine Lok mehr auf den Schienen der Radevormwalder Ortschaft im Tal der Wupper. Genauer gesagt seit dem Jahr 1989. Damals verkehrte zum letzten Mal ein Güterzug auf der Strecke nach Radevormwald – die Stadt auf der Höhe war schon seit längerem vom Zugverkehr abgekoppelt worden.

Im Laufe des Dienstags wurde das Material am Bahnhof Dahlerau entladen, am Mittwoch verließ der Zug dann wieder Radevormwald.

Wenn es nach dem Verein Bergische Bahnen/Wupperschiene geht, soll dies kein dauerhafter Abschied sein. Erklärtes Ziel der Mitglieder ist es, einen Museumsverkehr auf der Strecke zwischen Radevormwald und Wuppertal einzurichten.

Am 17. Februar hatte der Verein bereits einen Erfolg feiern können, als ein Probezug die Strecke aus Wuppertaler Richtung bis Beyenburg befuhr (unsere Redaktion berichtete). Im März sollte dann auf der Strecke eine große Präsentierfahrt unter Beteiligung der beiden Städte stattfinden. Diese musste aber abgesagt werden, weil es rechtliche Unstimmigkeiten zwischen den Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen gegeben hatte. Allerdings hoffen die Beteiligten, dass die Fahrt in absehbarer Zeit stattfinden kann.

Historisch

Das erste Teilstück der Wuppertalbahn wurde im Februar 1886 eröffnet. Der Bau der Bahnlinie war nicht zuletzt durch die Lobbyarbeit der Fabrikanten an den Industriestandorten im Tal möglich geworden. Heute führen die Gleise noch von Wilhelmstal bis Oberbarmen. Die einstigen Stationen Krebsöge und Kräwinklerbrücke sind in den Fluten der Wupper-Talsperre verschwunden.