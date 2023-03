Corso will gegen Randalierer hart vorgehen

Der Film „Creed III“ sorgte wegen eines fragwürdigen Trends in einigen Kinos für viel Unruhe – In Rade hat man vorgesorgt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Das einzig Gute, das sich über so manch fragwürdigen Trend auf den Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook sagen lässt, ist, dass er ganz oft schnell auch wieder Geschichte ist. Anfang März herrschte in so manchem Kinosaal nicht nur in Deutschland Ausnahmezustand. So berichtete etwa das ZDF darüber, dass ein Saal in einem Essener Kino habe geräumt werden müssen, weil die Besucher so sehr randaliert hätten, dass es nicht mehr tragbar gewesen sei. Auch aus Frankreich seien entsprechende Vorfälle berichtet worden. Vor allem auf TikTok sei dieser Trend verbreitet gewesen, die User hätten Videos von ihrer Randale sowie von den verwüsteten und zerstörten Filmsälen in den Kinos gedreht und hochgeladen.

Wo genau der Ursprung liegt, ist bei solchen Trends immer schwer zu sagen. Tatsache ist jedenfalls, dass der Trend wohl mit dem Boxfilm „Creed III“ in Zusammenhang gestanden hat, denn die meisten Videos auf TikTok sind im Zusammenhang mit diesem Film zu beobachten gewesen. Die chinesische Videoplattform ist bereits drei Milliarden Mal heruntergeladen worden – alleine daran lässt sich sehen, welche Aufrufe hier generiert werden können.

Trends in Social Media haben zudem die Tendenz, sich zu verselbstständigen, also „viral zu gehen“, und wenn das passiert, ist es praktisch unvermeidbar, nichts von einem solchen Trend mitzubekommen – zumindest dann, wenn man die App nutzt.

Im Corso-Kino in Radevormwald ist man zum Glück von Randale und Zerstörung verschont geblieben. „Ich habe von anderen Kinobetreibern in der Gegend gehört, dass sie tatsächlich damit zu tun gehabt haben“, sagt Betreiber Sebastian Boos.

Man habe daher prophylaktisch reagiert – mit einem Facebook-Post, der an Deutlichkeit keine Fragen offengelassen hat: „Diesen Trend werden wir in unserem Haus unter keinen Umständen dulden. Sollte dennoch während Ihrer Vorstellung randaliert werden, geben Sie uns bitte sofort Bescheid. Wir werden die Polizei rufen, Anzeige stellen sowie lebenslange Hausverbote aussprechen“, steht dort geschrieben.

Es ist ein Posting, das ausschließlich positive Reaktionen bekommen hat, berichtet Boos – auch das schon ungewöhnlich genug für den Social-Media-Kontext, in dem meist provokante und inhaltsleere Gegenrede eigentlich üblich ist. „Es waren innerhalb kürzester Zeit mehr als 200 ‚Gefällt-mir‘-Reaktionen. Und wenn man sich die Kommentare durchliest, waren die auch durchgängig zustimmend“, sagt Boos. Außerdem habe man im Kino Plakate aufgehängt, auf denen auch dieser Text zu lesen gewesen sei. „Wir haben zudem den Besuchern Handzettel mit dieser Info in die Hand gedrückt, zumindest am Anfang dieses Trends“, sagt Boos. Ganz offensichtlich mit Erfolg, denn das Corso-Kino ist von Randale verschont geblieben – auch wenn „Creed III“ noch immer gezeigt wird.

+ Indiskutabel: So sah es in einem Essener Kino nach den Vorfällen aus. © Tichelpark Cinemas

Er habe für diesen Trend überhaupt kein Verständnis, sagt Boos. „Wir haben Regeln festgelegt, nach denen unsere Mitarbeiter jede halbe Stunde bei den Vorstellungen von ‚Creed III‘ in den Saal gegangen sind, um nach dem Rechten zu sehen“, sagt Boos. In den Kinos, in denen es im Bergischen zu Randale gekommen sei, sei die ganze Bandbreite an Randale zum Einsatz gekommen. „Ein Besucher hat wohl eine Bierflasche gegen den Kopf bekommen, eine Bierflasche ist in der Leinwand gelandet, es wurden auch Sitze zerstört“, sagt Boos.

Er könne sich auch an die Veröffentlichung des Films „New Kids Turbo“ erinnern, der im April 2011 angelaufen sei. „Damals hat es ähnliche Randale in den Sälen gegeben – zum Glück allerdings auch nicht bei uns. Ich weiß das aber deshalb so genau, weil im Kino eines Bekannten ein ganzer Bierkasten in der Leinwand gelandet ist“, sagt Boos.

Solche Zerstörungen sind natürlich indiskutabel. Aber es gehe abgesehen davon auch darum, dass die Besucher eine ungestörte Vorstellung genießen können sollten. „Das möchten wir auf jeden Fall gewährleisten“, sagt Boos. Dabei sei es völlig in Ordnung, wenn an einem Samstagnachmittag in der Kindervorstellung auch einmal Popcorn durch den Saal fliegen würde. „Wenn man nach einer Vorstellung in den Saal kommt, sieht man oft den Boden mit Popcorn bedeckt. Das ist aber auch etwas ganz anderes, als die mutwillige Zerstörung, die durch die Randale in Folge eines Social-Media-Trends geschieht“, sagt Boos. Und ergänzt: „Zum Glück ist dieser Trend aber wohl schon wieder vorbei – zumindest hoffe ich das.“

Hintergrund

Plattform: Die chinesische Firma TikTok Pte. Ltd hat die gleichnamige Videoplattform im September 2016 veröffentlicht. TikTok ist vor allem bei der sogenannten Generation Z beliebt, also denjenigen, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind, richtet sich also vor allem an die jungen Nutzer.

Downloads: TikTok wurde seit Erscheinen drei Milliarden Mal heruntergeladen. Außerdem ist die App einer Vielzahl Kritikpunkte ausgesetzt – etwa in Bezug auf Datenschutz, Cybermobbing, Zensur, Fake News und Sexismus.