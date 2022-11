Corona: 49 neue Fälle in Rade

Wochenbericht des Kreises

In der vergangenen Woche meldete das Kreisgesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 615 laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen.

In der Vorwoche waren es nur 602 Fälle. Laut LZG lag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis gestern bei 245,6. Sie ist im Vergleich zur Vorwoche (234,1) leicht gestiegen.

49 neue Fälle wurden in der vergangenen Woche aus Radevormwald gemeldet, das waren 15 mehr als in der Vorwoche. In Hückeswagen ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle dagegen um sechs auf 42 gesunken, in Wipperfürth sogar um 17 auf 33.

Stationär in einem Krankenhaus behandelt werden derzeit 77 Personen in Oberberg, zehn weniger als in der Vorwoche. 72 davon liegen auf Normalstation und fünf auf Intensivstation ohne Beatmung. Vom 21. bis 2z. November wurden 17 positiv getestete Personen neu stationär aufgenommen, 13 konnten bislang noch nicht wieder entlassen werden. -ms-