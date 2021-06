Container bleiben Zwischenlösung

Betreuung

Auf zwei Jahre zieht der Offene Ganztag der Lindenbaumschule in ein Provisorium. Stadt erarbeitet langfristiges Raumkonzept.

Von Nadja Lehmann

Baulich möglich sei im Gebäude viel, sagt Hans-Peter Fischer. Der Statiker ist Mitglied der CDU-Fraktion und sachkundiger Bürger im Bauausschuss. Am Donnerstag war er auf einem Ortstermin in der Katholischen Grundschule Lindenbaum dabei. Gemeinsam nahmen Politiker, Verwaltung und Elternvertreter das Gebäude in Augenschein. Dort ist der Platz knapp: Der Offene Ganztag (Ogata) ist hoffnungslos überfüllt. Eine Zwischenlösung sollten Container sein. Dagegen aber sprach sich die CDU aus. Die Fraktion, vertreten durch Dietmar Busch und Rolf Schulte, wandte sich an Bürgermeister Johannes Mans: Ob man nicht, statt Container aufzustellen, Räume im Dachgeschoss umbauen oder die Aula aufstocken könne? „Wir wollen Kindern und Lehrern einfach andere Möglichkeiten bieten“, begründet Busch. Fischer nennt die Schwachstellen der Containerlösung: „Sie würden auf dem Lehrerparkplatz stehen. Dadurch würden zum einen 14 Parkplätze wegfallen, zum anderen ist die Fläche nicht eingezäunt.“ Ein Problem angesichts kleiner quirliger Grundschüler. „Auch die Aufsicht müsste neu geregelt werden“, sagt Busch.

Kurzfristige Hilfe aber tut not. Denn von rund 205 Grundschülern besuchen 80 den Offenen Ganztag. Tendenz: steigend. „Von Seiten der Schule tut man alles, um kein Kind abzuweisen“, lobt Johannes Mans. Es werde quasi jeder Raum genutzt, der zur Verfügung stehe, Klassenzimmer ebenso wie die Aula oder der moderne Anbau auf dem Hof. Den Vorschlägen der CDU musste Mans aber bereits eine Absage erteilen.

Ergebnis: Die Container werden kommen, sollen aber eine auf zwei Jahre befristete Übergangslösung bleiben und werden von einer der drei Ogata-Gruppen bezogen. In zwei bis drei Monaten soll es schon soweit sein, wobei die Kostenfrage noch offen ist: „Das hängt stark davon ab, welche Ausstattung wir auswählen, ob Sanitär dazu gehört oder nicht“, sagt Mans. Erste Schätzungen beliefen sich auf 60- bis 80.000 Euro. „Die Bandbreite ist groß.“

Zu viel Holz verhinderte Umsetzung der CDU-Ideen

Vor allem die im Inneren befindlichen Holztreppen und -böden hätten eine Nutzung des Dachgeschosses verhindert, berichtet Mans. „Die Brandschutzmaßnahmen wären erheblich.“ Man habe die Relation zwischen Aufwand und der Nutzungsdauer kalkulieren müssen. Denn: Die Schullandschaft ist im Umbruch. „Wir werden eine Gesamtkonzeption für die Schulen und die Gebäude entwickeln“, sagt Mans. Heißt: Die Lindenbaumschule, eine beliebte und stark nachgefragte Schule, könnte sich in ein paar Jahren an ganz neuem Standort wiederfinden, in anderen städtischen Räumlichkeiten. Das Gebäude an der Kaiserstraße ist in die Jahre gekommen, jede nicht grundlegende Sanierung nur Kosmetik.

„Die Frage der Räumlichkeiten wird sich allen Schulen stellen, gerade im Ogata-Bereich“, sagt Mans. Die Zahl der Kinder, die dort betreut würden, steige überall an: „Der Markt wächst uns entgegen.“

Im Falle Lindenbaum hatte Mans eigentlich geglaubt, schon eine Lösung gefunden zu haben: durch die Nutzung der Vereinsräume des Rader Turnvereins (RTV) an der Bredderstraße. Nun sagte RTV-Vorsitzende Antje von der Mühlen aber endgültig ab: „Auf Hinweis des Landessportbundes Nordrhein Westfalen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Haftungsgefahren für Verein und Vorstand bestehen, wenn Kinder sich Verletzungen während des Aufenthaltes in den Räumen zuziehen. Auch ist der Versicherungsschutz unklar.“ Er bedauere das sehr, sagt Johannes Mans.