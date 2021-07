Citymanager will Rade wachsen lassen

Gestaltung

+ © Roland Keusch Radevormwald soll städtischer und im Kern nachverdichtet werden, dafür wirbt der Citymanager. © Roland Keusch

Dr. Siegbert Panteleit will den Westen der Stadt neu gestalten und damit Neubürger anlocken.

Von Nadja Lehmann

Das Citymanagement habe eine Menge erreicht: „Aber es gibt auch noch viel zu tun“, sagt Dr. Siegbert Panteleit. Vor den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses zog der Citymanager Bilanz. Seit 2015 ist Panteleit im Amt und gehört mit zu jenen Akteuren, die die Innenstadt, den Einzelhandel und das Gewerbe prägen wollen. Ein sichtbares Zeichen dieses Miteinanders sei der Umzug des Citymanagements in das Haus, in dem auch die Wirtschaftsförderung untergebracht ist: „Wir marschieren gemeinsam“, so Panteleit.

Markt, Kaiserstraße, Schlossmacherplatz: Die Stadt hat sich herausgeputzt, dank Fördermitteln aus der Landesschatulle. „Es ist leider nicht gelungen, die privaten Investoren in gleichem Maße zu mobilisieren“,

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

bekannte Panteleit im Ausschuss. „Die öffentliche Hand schlägt den Ball übers Netz, und die Frage ist dann: Wer schlägt zurück?“ Er habe dazu unzählige Gespräche mit Eigentümern und Gewerbetreibenden geführt: „Wir müssen davon überzeugen, dass es sich lohnt, zu investieren.“

Denn für Panteleit ist nach dem großen Innenstadtumbau noch lange nicht Schluss. Im Gegenteil. „Sie haben alles in Rade“, wandte er sich an die Politiker. „Was Sie jetzt brauchen, ist: Mut.“ Panteleit warb für Ziele, für Visionen: „Die dürfen auch gern verrückt sein.“

Er selbst ging dann gleich mit gutem Beispiel voran und eröffnete den überraschten Ausschussmitgliedern, dass Rades Potenzial im Westen liegt: „Wir müssen das Sanierungsgebiet nach Westen erweitern.“ Dieses, das sich vom Busbahnhof über die Kaiserstraße bis zur Südstadtkreuzung erstreckt, nannte er „das Gebiet der Zukunft“. Dort will Panteleit Schule machen, will „modellhaft“ Stadtentwicklung und -erweiterung vorantreiben. „Warum soll Rade da nicht Modellstadt werden?“, stellte er die rhetorische Frage.

Panteleit sieht Wachstum als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Stadtpolitik: Rade müsse wachsen, müsse seine Einwohner an sich binden und neue aus den Ballungsräumen anlocken – mit einem guten Mix aus Wohnen und Arbeiten. „Das Wachstum soll aber nicht in die Grünräume vordringen. Stattdessen muss in der Innenstadt nachverdichtet werden“, erklärte Panteleit.

Denn natürlich hat der Citymanager nicht irgendwelche Neubürger im Sinn, sondern „einkommens- und bildungsstarke“. Und junge. „Die jungen Leute wollen in der Stadt leben“, betonte Panteleit und warb für mehr Urbanität. „Das wird in den kommenden Jahren ein wichtiger Schwerpunkt sein.“

Die Chance liegt in der Nähe zu den Ballungsräumen

Die Chancen für dieses Wachstum stufte Panteleit als gut ein, dank der Nähe zu den Ballungsräumen an Rhein und Ruhr. Deshalb propagierte er für den Westen Rades auch gleich den großen Wurf, sprach eher von einem „Neu-“ als einem „Umbau“. Es habe diesbezüglich auch bereits Gespräche mit Investoren gegeben, über die er öffentlich aber noch nicht sprechen könne, so Panteleit, der die Stadtentwicklung als gemeinsames Projekt von Rathaus, Politik und Investoren sieht.

„Wir machen zu viele Baustellen auf“, kritisierte Annette Pizzato (FDP) in der anschließenden Diskussion, während Rolf Schäfer (CDU) Einverständnis signalisierte: „Eine Stadt muss ans Wachstum denken, auch wenn das erstmal abstrakt klingt. Es ist aber eine Überlebensfrage.“ Denn sonst passe die Infrastruktur nicht mehr, werde für die Stadt zu groß und müsse von immer weniger Einwohnern unterhalten werden. » Standpunkt