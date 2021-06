Citymanager bleibt Verein verbunden

Besucherleitsystem

Bürgermeister Johannes Mans bringt neue Strukturen der Arbeit ins Gespräch.

Von Stefan Gilsbach

Bürgermeister Johannes Mans hatte bei der letzten Ratssitzung eine gute Nachricht: Für die Finanzierung einer Fortsetzung des City-Managements sieht es gut aus. Zugleich erklärte das Stadtoberhaupt aber, dass man darüber nachdenke, neue Strukturen zu schaffen und die Unternehmerschaft vor Ort stärker einzubinden.

Bislang ist das City-Management als Verein organisiert. Seine Aufgabe fasst dieser auf seiner Internetseite so zusammen: „Ziel des Citymanagements Radevormwald ist es, die Innenstadtakteure zusammenzubringen und die Innenstadt durch projektorientiertes Handeln mit klaren zeitlichen, finanziellen und inhaltlichen Zielen zu stärken, aufzuwerten und zu beleben.“ Zu dem Verein gehören Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen, Eigentümer von Immobilien, Unternehmen, Vereine und auch einzelne Bürger.

Da die Geschäfte des Vereins nicht allein ehrenamtlich getätigt werden können, wurde ein City-Manager eingestellt, seit dem Jahr 2015 hat Siegbert Panteleit diese Aufgabe ausgeführt. Sein Vertrag ist 2018 ausgelaufen, im Rat zog der scheidende Manager noch einmal eine Bilanz seines Wirkens. Dabei gab es aus der Politik auch skeptische Stimmen. So erklärte Rolf Schäfer für die CDU, dass die Vermarktung der Ladenzeilen in der Innenstadt gescheitert sei. Er schlug vor, dass die Stelle des Citymanagers künftig näher an die Arbeit der Stadtverwaltung rücken soll.

Siegbert Panteleit soll parziell tätig bleiben

Noch bleibt Panteleit dem City-Management jedoch verbunden. Das teilt Dr. Martin Ottenstreuer, der Vorsitzende des Vereins, mit: „Herr Panteleit wird in der Phase der Neustrukturierung weiter parziell für uns tätig sein.“ Wohin die Reise gehen soll, dazu kann der Vorsitzende im Moment allerdings wenig Detailliertes sagen. Erst müssten Gespräche mit den Vereinsmitgliedern geführt werden. Ottenstreuer will vermeiden, dass der Vorstand vorprescht und möglicherweise manche der Beteiligten dadurch irritiert. Gesprochen werden soll unter anderem darüber, ob das City-Management weiter in Vereinsform existieren wird. Dass es von manchen Seiten Kritik an den Ergebnissen gibt, weiß Ottenstreuer. „Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und so die Innenstadt beleben“, sagt er. Die Erwartungen müssten realistisch bleiben. Eine Belebung hänge nicht zuletzt davon ab, wie sich die Einwohnerzahlen in Rade entwickelten. Deshalb ist Ottenstreuer froh über die Ausweisung des Baugebietes Karthausen. „Die Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter und Raum, wo diese wohnen können“, sagt er. „Das ist ein wesentlicher Standortfaktor.“