Christdemokraten wollen E-Sport in Vereinen fördern

Ausbau digitaler Sportwettkämpfe.

Radevormwald. Die Fraktion der CDU in Radevormwald will sich für die Förderung des E-Sports stark machen, das heißt, für den digitalen sportlichen Wettkampf. Der CDU-Fraktion sei es ein wichtiges Anliegen, dass Jugendliche in Radevormwald ihre Freizeit interessant und abwechslungsreich gestalten könnten, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem bereits bestehenden Angebot im Bereich des Sports, welches die Jugendlichen in den ortsansässigen Vereinen ausüben können, erlange der E-Sport immer mehr an Beliebtheit.

„Diese neue Art des digitalen Sports hat sich bereits in den vergangenen Jahren zu einer weiteren, professionellen und anerkannten Freizeitaktivität entwickelt “, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic. Viele Vereine der Fußball-Bundesliga wie der FC Schalke 04 oder der 1. FC Köln stellen auch E-Sports-Mannschaften.

In der öffentlichen Berichterstattung habe der SC 08 Radevormwald angedeutet, dass er in Zukunft ein E-Sport Angebot für Jugendliche einrichten möchte. Dadurch sollen die Jugendlichen wieder mehr an den Vereinssport herangeführt werden. „Erste E-Sports-Turniere habe der SC 08 Radevormwald bereits erfolgreich durchgeführt“, berichtet Vujinovic weiter.

Vorstand des SC 08 soll sich im Ausschuss äußern

Die CDU-Fraktion möchte diese Idee gerne weiter unterstützen und voranbringen. Um das Projekt besser kennenzulernen und die gegebenenfalls notwendigen Unterstützungsmaßnahmen erörtern zu können, beantragt die CDU-Fraktion, dass der Vorstand des SC 08 zu dieser Thematik in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie am 31. August gehört wird. Parallel bittet die CDU-Fraktion die Stadtverwaltung, vorab mit dem Vereinsvorstand in Kontakt zu treten und mögliche Unterstützungsmaßnahmen (beispielsweise notwendige Räumlichkeiten etc.) zu erörtern. Der Ausschuss findet am Donnerstag, 31. August, um 17 Uhr im Saal des Bürgerhauses statt. s-g