Chor beschert ein Musikerlebnis

Berliner Vokalkreis gibt ein Gastspiel in der katholischen Kirche St. Marien.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Ein ganz besonderes Musikereignis erwartete Besucher und Besucherinnen am Donnerstagabend in der katholischen Kirche St. Marien. Zahlreich waren die Rader gekommen, um hier den Berliner Vokalkreis zu lauschen. Mit ihren Stimmen brachten die Sänger und Sängerinnen eine andächtige, in den Bann ziehende Atmosphäre ins Kirchenschiff.

Das Gastspiel stand unter dem Motto „Oh Lord, in thee ist all my trust“, zu deutsch „Herr auf Dich traue ich“. A capella ging es auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte geistlicher Vokalmusik. Das Repertoire bot Werke des englischen Komponisten Thomas Tallis. Dazwischen war das „Emendemus in melius“ von William Byrd zu hören, einem Schüler Tallis'.

Über die Seitengänge kamen die Sänger zu Anfang nach vorn zum Altarraum, formierten sich dort. Rory Wainwright Johnston hatte am Abend die Leitung es Vokalkreises inne. Unter seinem Dirigat erklangen die raumerfüllenden Werke, perfekt intoniert. Mal in englischer Sprache, mal auf Latein. Sopran, Alt, Bass bildeten eine Harmonie, erklangen einzeln und dann wieder im Zusammenspiel.

Das doppelchörige Musizierenbeeindruckte abermals

Zum Auftakt wurde „Audivi vocem“ angestimmt. Das Marienantiphon „Salve intermerata, Virgio Maria“ (Gegrüßet seist Du, Jungfrau Maria) folgte. Andächtig lauschten die Zuhörer dem Abendrhythmus - und Namensgeber des Konzerts - „Oh Lord, in thee is all my trust“.

Danach waren Psalmen aus „Nine Tunes für Archbishop Parker's Psalter“ hören. Beim Wehklagen des Propheten Jeremias wechselte der Vokalkreis wieder ins Lateinische. Mehrstimmig, voluminös erfüllten die Stimmen den Kirchenraum, berührten das Innerste – das doppelchörige Musizieren beeindruckte abermals. Der musikalische Abend hielt noch einige weitere Psalmen parat.

Der Komponist Thomas Tallis lebte von 1505 bis 1585 und war ein Meister der englischen Renaissancemusik. Er – der selbst Katholik blieb - schuf für alle Phasen der englischen Reformationsgeschichte Musikwerke. Das Berliner Ensemble hat rund 30 Sänger und Sängerinnen. Diese Besetzung ermöglicht das doppelchörige Musizieren, das gerade auch die Kompositionen des 17. bis 20. Jahrhunderts prägen. Über den Kantor der Kirchengemeinde, Bernhard Nick kam der Kontakt zum Berliner Vokalkreis zustande. Er begrüßte die Besucher in der Kirche St. Marien. „Lassen Sie sich auf die Musik ein. Ich habe sie schon bei den Proben hören dürfen. Es ist ein Erlebnis“, hatte er versprochen. Er behielt recht. Derzeit tourt das Ensemble durch die Region und gibt Gastspiele. Gestern waren die Sänger und Sängerinnen zum Auftritt in St. Petrus und Paulus in Swisttal-Odendorf. Am heutigen Samstag, 15. Juli, 20 Uhr singt der Vokalkreis in St. Michael in Waldbröl.