CDU plädiert für einen Ehrenamtspreis

„Das Ehrenamt verhilft zu Vielfalt und bringt Menschen in Radevormwald zusammen“, sagt Dejan Vujinovic, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Christdemokraten möchten Tradition aus den 80er Jahren neu beleben.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Christdemokraten im Rat schlagen vor, dass die Stadt einen Ehrenamtspreis ins Leben ruft. Vor Ort engagierten sich viele Bürger und leisteten freiwillig einen Beitrag für die Gesellschaft.

Bürgermeister Johannes Mans hatte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Demografie und Integration angeregt, einen Ehrenamtstag einzuführen. Dejan Vujinovic, Fraktionsvorsitzender der CDU, begrüßt das Vorhaben und sagt: „Das Ehrenamt verhilft zu Vielfalt und bringt Menschen in Radevormwald zusammen. Einzelne zeigen dabei besonders herausragende Leistungen, mit denen sie sich für die Stadt Radevormwald verdient gemacht haben. Diese Leistungen gilt es aus unserer Sicht zu würdigen.“

Bereits in den 1980er Jahren sei durch die damalige Sparkasse Radevormwald ein Ehrenamtspreis für verdiente Bürger verliehen worden. Bei der Fusionierung mit der Sparkasse Hückeswagen wurde die Verleihung aufgegeben.

Neben der Einführung eines Ehrenamtspreises soll im kommenden Fachausschuss am 31. August auch ein Preis für Hilfeleistungen in Notsituationen diskutiert werden. Es gebe zwar Bundes- und Landesverdienstorden für couragierte Leistungen, jedoch werden mit diesen Ehrungen Menschen ausgezeichnet, die oft Leistungen vollbracht haben, die zu großer medialer Aufmerksamkeit geführt haben.

UWG hatte schon einmal einen Preis ins Leben gerufen

Sandro Feuerpeil, Sprecher der CDU-Fraktion im Fachausschuss, erklärt: „Wir möchten die spontane, uneigennützige Hilfsbereitschaft in der Radevormwalder Bevölkerung, sich für andere einzusetzen, wenn sie unvorhergesehen in eine Notsituation geraten sind, unbedingt wertschätzen.“ Gerade in der heutigen Zeit werde oft über unterlassene Hilfeleistung geklagt.

Für die Vergabe beider Preise hat die CDU-Fraktion Vorschläge wie etwa die Zusammensetzung einer Jury und die Wiederverwendung der bis 1990 verliehenen Urkundenfassung. Dejan Vujinovic resümiert: „In vielen anderen Städten werden Ehrenamtspreise vergeben, neben Urkunden oft mit Geldzuwendungen. Die ehrenamtlich Tätigen in unserer Stadt sollen so in ihrem Engagement bestärkt werden, denn ohne sie gäbe es viele Initiativen nicht.“

Ganz neu ist die Idee freilich nicht: Vor einigen Jahren hatte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) die Verleihung eines Ehrenamtspreises ins Leben gerufen. Er wurde 2012 erstmals verliehen. Eine Jury aus Kirchen- und Vereinsmitgliedern wählte seinerzeit die ersten drei Preisträger: Johanna Unkrig, Otto Friedrich Cords und Sarah Ogore. Eine dauerhafte Tradition entwickelte sich daraus jedoch nicht.