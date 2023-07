Sportwettkampf: Zu hart für heutige Schüler?

Sind die Bundesjugendspiele eine Schikane? Die Regeln sollen abgemildert werden – Das stößt aber auf Kritik.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Manche erinnern sich gerne an den Sportunterricht in der Schule. Andere leiden am „Turnhallen-Trauma“: Sie denken an demütigende Erlebnisse vor hämischen Mitschülern. In diesen Tagen wird wieder darüber diskutiert, ob die Vermittlung von Sport in Kindheit und Jugend nicht allzu sehr auf Leistung und Wettbewerb getrimmt ist. Im Fokus stehen die Bundesjugendspiele. Manche heimsen dabei Lob und Siegerurkunden ein, andere schleichen sich beschämt aus dem Stadion.

Manche Eltern wollen ihren Kindern genau das ersparen, und so gibt es seit 2015 eine Petition „Bundesjugendspiele abschaffen“. Immerhin 21.000 Menschen stimmten dafür, verrät ein Blick auf die Webseite change.org. „Ein Wettkampf, bei dem Einzelne schon vorher wissen, dass sie chancenlos sind, ist sinnlos und unfair“, argumentiert Initiatorin Christine Finke. Anstatt Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln, verleide man vielen von ihnen dauerhaft den Sport, weil sie fortan das Gefühl des Versagens damit verbinden.

Die Politik hat nun tatsächlich eine Reform auf den Weg gebracht, die ab dem nächsten Jahr gelten soll. Grundsätzlich soll der Wettkampfcharakter der Bundesjugendspiele entschärft werden. Konkret heißt das beispielsweise, dass beim Weitsprung nicht mehr mit dem Maßband geurteilt werden soll, stattdessen wird die Sprunggrube in Zonen aufgeteilt, je weiter ein Kind springt, desto mehr Punkte erhält es. Beim Turnen wiederum soll es mehr Übungen im Team geben und so fort.

Der Bewegungsmangel der Kinder sei besorgniserregend

Kritisch betrachtet diese Pläne der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven, der sportpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. „Die Entscheidung, den Bundesjugendspielen ihren traditionellen Wettkampfcharakter zu nehmen, halte ich sportpolitisch für grundfalsch“, erklärt der Politiker. „Gerade in einer Zeit, in der viel über den höchst besorgniserregenden Bewegungsmangel bei Kindern diskutiert wird, setzt diese Relativierung das völlig falsche Signal.“ Auch aus pädagogischer Sicht erscheine ihm die Entscheidung zumindest zweifelhaft, wenn nicht sogar lebensfremd, erklärt der Christdemokrat: „Wir können doch nicht allen Ernstes versuchen, unsere Kinder in allen Bereichen vor Enttäuschungen schützen zu wollen. Im Gegenteil sollten wir unseren Kindern weiterhin vermitteln, wie sie mit Enttäuschungen, die sie Zeit ihres Lebens begleiten werden, umgehen lernen.“

Natürlich würden bei Wettkämpfen wie den Bundesjugendspielen Leistungsunterschiede sichtbar. Und natürlich könne das bei dem einen oder anderen Kind auch für Enttäuschung sorgen. „Entscheidend ist doch, dass unsere Kinder die eigene Leistung richtig einschätzen lernen. Dazu gehört es, einerseits selbstkritisch zu hinterfragen, ob man die eigene Leistungsfähigkeit wirklich ausgeschöpft hat, und andererseits aber auch bessere Leistungen anderer zu akzeptieren“, schreibt Nettekoven in seiner Stellungnahme. „Das sind elementare Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung, die gerade der Sport unseren Kindern vermitteln kann.“

Reiner Klausing kennt beide Seiten der Medaille, die sportliche und die pädagogische. Er ist selber begeisterter Sportler, Vorstandsmitglied des SC 08 Radevormwald, zugleich Schulleiter der Humboldt-Realschule in Halver. Er gibt Jens Nettekoven darin Recht, dass der Wettkampfcharakter nicht völlig aus dem Sport verschwinden sollte. „Ich bejahe den Leistungsgedanken. Den kann man nicht negieren“, sagt der Lehrer, der unter anderem Sport unterrichtet, obwohl er, wie er sagt, als Rektor nicht mehr oft dazu die Gelegenheit habe. Ohne die Komponente der Leistungsbereitschaft werde der Sport letztlich nur eine Art Gesundheitsvorsorge, was freilich auch Brisanz hat. Denn Klausing bestätigt, dass Kinder und Jugendliche heute Defizite bei der körperlichen Fitness haben. „Vielen fehlen die motorischen Grundfertigkeiten. Man erlebt etwa, dass die jungen Leute Probleme haben, einfach rückwärts zu gehen.“

Lesen Sie auch: „Organisieren, das ist total mein Ding“

Dennoch bleiben die Pädagogen offen für Reformen an dem Sportkonzept

Dennoch zeigt sich der Pädagoge aus Radevormwald offen für Reformen bei den Bundesjugendspielen. „Die vorgeschriebenen Sportarten sind zu normiert“, sagt er. „Der Sportunterricht in den Schulen hat sich in den vergangenen 20 Jahren geändert, er ist vielfältiger geworden.“ Neue Bewegungsangebote wurden eingeführt, die klassische Kür am Reck und an den Ringen, die viele aus ihrer Schulzeit noch kennen, hat an Bedeutung verloren. Und innerhalb dieses breiteren Spektrums sei es dann schwierig, gezielt auf die Wettbewerbe bei den Bundesjugendspielen hinzutrainieren, wenn dabei noch die Statuten aus dem 20. Jahrhundert gelten würden.

Freilich, sagt der Schulleiter, sind heute längst nicht mehr alle Schüler an den Bundesjugendspielen dabei. „Die Grundschulen in Radevormwald nehmen auf jeden Fall daran teil“, sagt Klausing. Bis zur zehnten Klasse gilt die Teilnahme an allgemeinbildenden Schulen tatsächlich als vorgeschrieben.

Hintergrund

Urheber: Die Bundesjugendspiele gehen auf eine Anregung von Carl Diem zurück, dem wegen seiner NS-Verstrickungen umstrittenen Sportfunktionär, der auch die Deutsche Sporthochschule in Köln gründete. Nach Diem, der nach Radevormwald Kontakte pflegte, ist nach wie vor eine Straße in der Stadt benannt, was häufiger schon kritisiert wurde.

Historie: Die Spiele wurden erstmals im Jahr 1951 in der Bundesrepublik veranstaltet. In der DDR gab es einen vergleichbaren Wettbewerb, der als „Kinder- und Jugendspartakiade“ bezeichnet wurde.