Bürokratie schreckt Landwirte ab

Dürrehilfe

+ © Julian Stratenschulte/dpa Staubtrocken waren die Felder in den vergangenen Monaten. Viele Landwirte hoffen auf Dürrehilfe. Doch es gibt Haken. © Julian Stratenschulte/dpa

Dürrehilfe kommt in Oberberg und Rade nicht an: Bisher liegen dem Kreis erst 20 Anträge auf Unterstützung vor.

Von Julia Schüßler

Der Sommer war lang und trocken, auch der Herbst hält bisher nicht das, was er sonst an Niederschlägen verspricht. Probleme gibt es da nicht nur bei der Spritversorgung, sondern auch bei den Landwirten: Insbesondere Grünlandbetriebe haben in Radevormwald nicht genug Futter für die Tiere. Die Dürrehilfe von Bund und Ländern soll bundesweit finanzielle Hilfen von bis zu 340 Millionen Euro bereitstellen, doch die Hürden für die Beantragung sind für viele Bauern zu hoch.

Knapp 150 Tiere hat Landwirt Dirk Hasenack in Ümminghausen. Auf 73 Hektar Grünland gibt es in diesem Jahr nicht genug Futter für das Rindvieh: „Wir müssen Mais dazu kaufen, sonst würden wir nicht über den Winter kommen“, sagt Hasenack.

Er ist einer von etwa 40 Landwirten in Radevormwald, die einen Grünlandbetrieb haben. Im Normalfall macht der Landwirt vier Schnitte im Jahr, alle sechs Wochen wird das Gras geschnitten. Anfang Mai gab es den ersten Schnitt, der zweite im Juni war schon „ganz schlecht“, so dass ein nächster auf Anfang Juli vorgezogen wurde. „Es war schon alles trocken“, sagt der Landwirt. Ein vierter Schnitt bleibt in diesem Jahr aus, somit fehlt das Grün eines Schnitts.

Landwirtschaftsbetriebe, die Schäden in einer Höhe von mehr als 30 Prozent der durchschnittlichen Jahreserzeugung aus der Bodenproduktion und eine Bedürftigkeit für die Hilfe nachweisen können, können Anträge für die Dürrehilfe bei der Landwirtschaftskammer einreichen. Doch das Problem ist, dass man den Ertrag aus Grünland nicht so gut wiegen kann, wie den aus Getreide, sagt der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Oberberg. „In der Politik geht man davon aus, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und dann macht man da ein solches Monster draus, das nicht zu schaffen ist“, sagt Helmut Dresbach. Viele Bauern kämen nicht mit dieser Bürokratie zurecht, weswegen bisher nur 18 Anträge an der Kreisstelle Oberberg gestellt wurden.

„Ist die Dürre gut geraten, schickt man uns die Bürokraten.“

Helmut Dresbach, Kreisbauernschaft

Außerdem sei die Dürrehilfe praktisch nur für Landwirte, die sonst ihren Hof schließen müssten, sagt Hasenack. „So schön wie das Konzept der Dürrehilfe klingt, ist es gar nicht“, sagt der Landwirt. Er könne vermutlich keine Dürrehilfe in Anspruch nehmen, da man hierfür auch gar kein Privatvermögen haben dürfe. Die Hürden seien einfach zu hoch.

DÜRREHILFE BUNDESWEIT UNTERSTÜTZUNG Eigentlich sollten Ende November in den meisten Bundesländern die Fristen zur Beantragung von Dürrehilfen für landwirtschaftliche Betriebe ablaufen. Zahlreiche Bundesländer haben diese aber in den vergangenen Wochen verlängert. Von deutschlandweit rund 10 000 Betrieben, die von der Dürre 2018 in ihrer Existenz betroffen sind, hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bei ihrer Bekanntgabe des staatlichen Hilfsprogramms von Bund und Ländern Ende August gesprochen. Bei den Ländern sind bisher knapp 4000 Anträge eingegangen. Spitzenreiter dabei ist Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen haben die Landwirte noch Zeit bis Mitte Dezember, um einen Antrag zu stellen. Massive Trockenheit hat in diesem Jahr vor allem im Norden und Osten schwere Ernteausfälle verursacht. Vor allem beim Anbau von Tierfutter mussten Bauern herbe Einbußen verkraften.

„Im Bergischen Land wären wir wohl besser mit dem Anbau von Mais zurechtgekommen“, sagt Hasenack. Doch ein sogenannter „Grünlandumbruch“ ist gar nicht so einfach: Für den Anbau von Mais braucht man Acker, dafür muss ein anderer Landwirt in Radevormwald seinen Acker nicht mehr wollen, schließlich muss der Umbruch noch von der Landwirtschaftskammer genehmigt werden.

Seinen Acker loswerden will Ortslandwirt Holger Gesenberg wohl eher nicht: er baut Mais an und der bringt sein Vieh in diesem Jahr durch den Winter. „Der Mais ist durchschnittlich gewachsen, wenn nicht sogar besser“, sagt Gesenberg. Außerdem hat er noch Gras übrig. Während der vierte und letzte Schnitt im vergangenen Jahr noch bis heute vorhält, wird der diesjährige letzte Schnitt etwa zwei Monate reichen. „Aber nicht jeder Betrieb in Radevormwald hat Mais“, sagt Gesenberg.

Er glaube aber nicht, dass die Oberbergischen Betriebe es schaffen werden, eine Förderung zu bekommen. Dresbach hofft, dass zumindest einige, die einen Antrag gestellt haben, auch Hilfe bekommen. „Aber ich sage immer: Ist die Dürre gut geraten, schickt man uns die Bürokraten“, sagt Helmut Dresbach.