Bürgerverein mit neuem Team am Start

Bei den Vorstandswahlen wurde Marcus Riese als Vorsitzender bestätigt.

Wupperorte. Über eine Reihe von Personalien wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Bürgervereins für die Wupperorte entschieden. Hans-Otto Ottfried, Martina Osenberg und Simon Sagik traten bei den Vorstandswahlen nicht mehr an, daher mussten ihre Ämter neu besetzt werden. Durch den plötzlichen Tod von Armin Barg war auch das Amt des zweiten Kassierers vakant.

Dem Aufruf zur Versammlung waren mehr als 30 Mitglieder gefolgt, sie wurden durch den Vorsitzenden Marcus Riese begrüßt. Den Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 trug der zweite Vorsitzende Yannik Stank vor: Er wies vor allem auf die regelmäßige Grünpflege an der Wupperaue, die Aufräumaktion, das Aufstellen des neuen Ortseingangsschildes an der L 414, den „Tag des Nachbarn“, den langen Tisch auf der Wiese vor der Evangelischen Kirche Keilbeck, den Glühweinstand beim Martinszug an der Wupper und den Adventsmarkt in Herkingrade hin.

Da Sigrid Augst-Hedderich als erste Kassiererin kurzfristig nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen konnte, trug Monika Zierden in Vertretung für ihren verstorbenen Mann Armin Barg den Kassenbericht vor.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen für die kommenden vier Jahre wurde Marcus Riese einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Riese bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen bei den Mitgliedern.

Zur Wiederwahl hatten sich ebenfalls Yannik Stank als zweiter Vorsitzender, Sigrid Augst-Hedderich als erste Kassiererin und Rosemarie Kötter als zweite Schriftführerin zur Verfügung gestellt. Alle üben diese Ämter bereits aus und erhielten erneut das einstimmige Votum der Mitglieder. Monika Zierden und Julian Lichte, beide Beisitzer, wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Neu als Beisitzerin wurde Tabea Busch in das Gremium gewählt.

Für das Amt des zweiten Kassierers hatte sich Regina Übel beworben. Sie war bis jetzt Beisitzerin im Bürgerverein und hatte das Kassierer-Amt seit November kommissarisch inne. Auch sie erhielt die einstimmige Unterstützung der Mitglieder. Für viele ein neues Gesicht in Vorstand ist Aline Waschlewski, die einstimmig zur ersten Schriftführerin gewählt wurde, nachdem sie sich den Vereinsmitgliedern vorgestellt hatte.

Die Verabschiedung von Hans-Otto Ottfried, Martina Osenberg und Simon Sagik aus dem Vorstand ist für den Bürgerverein ein Einschnitt, denn diese Drei sind zum Teil schon lange mit dabei, heißt es in einer Pressemitteilung. Hans-Otto Ottfried war seit Gründungszeiten im Vorstand, von 2009 bis 2018 als zweiter Vorsitzender, von 2018 bis 2020 als erster Vorsitzender, zuletzt als Beisitzer. Er koordinierte bislang die Weihnachtsbeleuchtung in den Wupperorten – eine Aufgabe, die nun Marcus Riese übernehmen wird. Martina Osenberg ist ebenfalls Gründungsmitglied und hatte das Amt der ersten Schriftführerin inne. Simon Sagik war seit 2019 als Beisitzer und IT-Fachberater im Vorstand tätig.

Marcus Riese betonte, dass die Drei freiwillig aus dem Vorstand ausgeschieden seien – teilweise aus Altersgründen, teilweise, weil sie sich neuen Aufgaben widmen möchten. Der Vorsitzende wünschte ihnen dazu viel Glück und Gesundheit und verabschiedete sie mit den Worten: „Vergesst uns und den Bürgerverein nicht ganz.“ s-g