Bürgerverein droht, Bleibe zu verlieren

Immobilie

+ © Flora Treiber Da waren noch alle gut gelaunt: Michael Scholz (r.) übergibt dem damaligen Vorsitzenden des Bürgervereins, Herbert Moeselaken, die Schlüssel. © Flora Treiber

Sparkasse hat Immobilie verkauft.

Von Udo Teifel

Vor fast einem Jahr herrschte große Freude beim Bürgerverein für die Wupperorte: Michael Scholz überreichte den Mitgliedern die Schlüssel für die ehemalige „Sparkassen-Filiale“. Die war im Oktober 2017 geschlossen worden, der Bürgerverein durfte fortan in diesen Räumen seine Sitzungen abhalten. Das könnte bald vorbei sein. Denn das Gebäude ist fast verkauft. Das bestätigte Scholz im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir rechnen mit einem Abschluss der Verhandlungen zum Jahresende.“

2017 wurden drei Filialen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen geschlossen: die an der Kirchstraße in Dahlerau, die in Bergerhof und in Hückeswagen-Wiehagen. Die Sparkasse richtete sogenannte SB-Standorte dort ein mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker. Die würden inzwischen gut angenommen, so der Marketingleiter der Sparkasse. Die Immobilien in Bergerhof und Wiehagen wurden bereits verkauft. Es gab für alle drei Immobilien mehrere Interessenten, so Scholz, der Höchstbietende habe jeweils den Zuschlag bekommen. „Wir haben hier den Schutz des Vermögens der Sparkasse und der beiden Kommunen zu beachten.“

Was aber nun mit dem Bürgerverein für die Wupperorte passiert, ist unklar. Eigentlich wollte der Verein dort eine Begegnungsstätte im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts aufbauen. „Wir wissen nicht, was der Investor damit macht“, sagte Scholz. Der habe es jedoch gut gefunden, dass ein Teil des Gebäudes vermietet sei: Dort ist ein Sozialdienst untergebracht. Was der künftige Eigentümer mit den übrigen Räumen anfangen wird, konnte Scholz nicht sagen.

Offiziell informiert wurde der Verein noch nicht

Der Bürgerverein nutzt die Räume seit Dezember 2017 kostenfrei. Offiziell informiert wurde der Vorstand über den Eigentümerwechsel noch nicht, berichtete Vorsitzender Hans-Otto Ottfried. „Wir sind Anfang des Monats von Politikern vorgewarnt worden“, so Ottfried. Er habe dann den Bürgermeister darauf angesprochen. „Der hat mir zugestanden, dass das Gebäude verkauft wird.“ Er habe aber den Eindruck gehabt, dass der Bürgermeister nicht glücklich gewesen sei, dass er ihm den Eigentümerwechsel so hätte eingestehen müssen. „Von der Sparkasse haben wir noch nichts gehört.“ Ottfried glaubt nicht an einen Rauswurf, aber der Umgang mit dem Bürgerverein sei fragwürdig. „Die ganze Wupper ist sauer“, meinte er. „Jetzt fängt alles von vorn an.“

Mit der Projektleiterin des Integrierten Handlungskonzept im Rathaus habe er bereits gesprochen. „Sie sucht nach neuen Räumen“, so der Vorsitzende.