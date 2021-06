Bücherei: Leiterin will Medien erweitern

Einstand

+ © Claudia Radzwill Sandra Oetelshoven hat jetzt die Leitung der Rader Stadtbücherei übernommen. © Claudia Radzwill

Sandra Oetelshoven feierte am Samstag ihren Einstand. Sie hat viele Pläne für die Zukunft.

Von Claudia Radzwill

Für die Besucher der Stadtbücherei gab es am Samstag einen kleinen Empfang. Gegenüber der Buchausleihe feierten an Stehtischen die jetzt ehemalige Leiterin Christiane Stein-Hausmann ihren Ausstand, ihre Nachfolgerin ihren Einstand.

Sandra Oetelshoven freut sich auf ihre neue Aufgabe. „Ich möchte die Arbeit von Frau Stein-Hausmann weiterführen“, sagt sie. „Die Bücherei soll ein Treffpunkt und eine Begegnungsstätte sein.“ Im Fokus hat das Büchereiteam dabei stets alle Leser. Das fängt bei den Kleinsten an. „So gibt es weiterhin unsere Kinderaktionen,“ sagt Sandra Oetelshoven.

Unter anderem wird seit Jahren in der Radevormwalder Bücherei regelmäßig zu Lesestart-Vorlesetagen in die Kinderbücherei eingeladen, die „immer sehr gut bei den Besuchern ankommen“. Neue Projekte plant die Diplom-Bibliothekarin für die Altersgruppe 12 bis 17 Jahre. „Da müssen wir noch etwas finden, was diese anspricht.“ Kinder und Jugendliche als Leser von Morgen zu behalten, das liegt ihr am Herzen. Besondere Aktionen soll es jedoch auch für die Besucher älteren Semesters geben. Ein Beispiel: Thementische für die Generation „55plus“. Erweitert wird in Zukunft noch das Spektrum an neuen Medien. Denn die digitale Welt hat längst schon Einzug in die Büchereien gehalten.

Oetelshoven machte in Rade ihr Abitur

Die Radevormwalder Institution im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz hat sich daher schon früh mit anderen oberbergischen Bibliotheken zur „Onleihe“ zusammenschlossen. „Man muss mitziehen und mitgestalten,“ so hielt es auch Christiane Stein-Hausmann, die nach 37 Jahren nun in den Ruhestand ging.

Sandra Oetelshoven ist Raderin, ist in der Bergstadt aufgewachsen und hat am Theodor-Heuss-Gymnasium ihr Abitur gemacht. „Durch Zufall bin ich auf den Beruf Bibliothekarin gestoßen. Ich habe mich über das Berufsbild kundig gemacht und habe dann die Fachhochschule für öffentliches Bibliothekarswesen in Köln besucht“, erzählt sie. Während ihres Studiums absolvierte sie ihr Praktikum in der Rader Stadtbücherei – das Team kennt sie noch aus dieser Zeit.

Danach war sie Bibliothekarin bei kleinen Firma, die mit öffentlichen Bibliotheken zusammenarbeitete. Nach ihrer Kinder-Auszeit fing sie beim Job-Center in Wuppertal an. Dann las Sandra Oetelshoven die Stellenausschreibung für die Leitung der Radevormwalder Bücherei. „Es war die Chance, wieder in den alten Beruf zurückzukehren, der mir immer sehr gefallen hat.“ Sie bewarb sich – und es klappte.

Seit dem 1. November läuft ihr Vertrag. Die Rader Bibliothek lernt sie nun als Leiterin neu kennen, als Leserin kennt sie sie indes schon lange. „Ich liebe Bücher“, sagt die 47-Jährige. „Schon in meiner Kindheit bin ich regelmäßig in der Rader Bücherei gewesen. Auch mein siebenjähriger Sohn ist gerne hier.“

Sie selbst liest gern Krimis und Thriller

Und welche Lektüren mag die neue Leiterin selber am liebsten? „Ich lese gerne Krimis und Thriller“, verrät sie. Aber: „Es darf auch mal eine schöne Liebesgeschichte sein.“