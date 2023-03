So vielfältig ist das Angebot der Rader Bibliothek

Zum Aktionstag stellte die Bibliothek ihre Medien vor. Außerdem gab es einen Handlettering-Workshop.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Bibliotheken haben heute nicht nur Bücher und Zeitschriften im Angebot. DVD, Hörbücher, Spiele, Tonie-Hörspielboxen und sogar Bee-Bots-Roboter gibt es in der Radevormwalder Bücherei am Schlossmacherplatz. Am gestrigen Freitag stellte das Bücherei-Team das große Angebot vor. Dazu gab noch verschiedene Aktionen und gegen 17 Uhr für die Besucher und Besucherinnen Fingerfood und einen Gläschen Prosecco. Leiterin Sandra Oetelshoven hatte Brownies gebacken, Käsehäppchen und Brot bereitgestellt.

Anlass war die „Nacht der Bibliotheken“ - die in Radevormwald allerdings tagsüber stattfand. Vor Corona, im Jahr 2019, hatte die Bücherei schon einmal daran teilgenommen. „Wir hatten bis 21.30 Uhr geöffnet. Kräuterfrau Anke Höller war ab 19 Uhr zu Besuch – der Vortrag war auch gut besucht. Aber sonst hatten wir in den Abendstunden wenige Besucher oder Besucherinnen“, sagt Sandra Oetelshoven. Denn auch in der Stadt sei nach 19 Uhr nicht mehr viel Betrieb. Das Konzept wurde daher umgestellt. Ab zehn Uhr am Morgen konnte dieses Mal bereits gestöbert werden.

Am Nachmittag lockte dann ein Kinderkino – ausnahmsweise am Freitag - mit Popcorn und einem Getränk inklusive. Dem schloss sich ein Handlettering-Workshop mit Diplom-Designerin Anne Pieper an. „Im Vorfeld haben wir für den Workshop 14 Anmeldungen bekommen“, freute sich Sandra Oetelshoven. Im Mehrzweckraum, der mit der Bücherei verbunden ist, weihte Anne Pieper die Gruppe dann in die Geheimnisse der geschwungenen Handschrift ein – wobei der Fokus diesmal auf der Gestaltung von Karten lag.

Den ganzen Tag über empfing die Besucher und Besucherinnen direkt am Eingang ein kleiner Bücherflohmarkt. Am Tisch direkt dahinter standen die Tonie-Hörboxen. Sie funktionieren mit einer Figur – wie zum Beispiel Ernie aus der Sesamstraße. Stellt man Ernie auf den dafür vorgesehenen Punkt, wird eine Geschichte aus der beliebten Kinderreihe erzählt. „Wir haben vier Boxen zum Ausleihen – und auch die passenden Figuren dazu“, erklärte Leiterin Oetelshoven. 125 Geschichten, sprich Figuren, gibt es in der Ausleihe. Und die sind beliebt. „An manchen Tagen haben wir nur noch unter zehn im Angebot“, sagt Sandra Oetelshoven.

+ Die kleinen Bee-Bots-Roboter werden per Knopfdruck programmiert. © cr

In der Kinderbücherei im Untergeschoss gab es weitere Angebote für die Jüngsten. Tip-Toi-Stifte konnten in den entsprechenden Büchern ausprobiert werden.

Und auf zwei Bodenmatten schwirrten Bee-Bots herum. Diese kleinen Roboter sind Bienen nachempfundene, sie werden per Knopfdruck programmiert. Nach vorne, zurück, nach rechts oder links können sich die Bee-Bots über die Matten bewegen – und so zum Beispiel eine aufgezeichnete Schatztruhe finden.

Auf „Filmfreaks“ kann mit Leseausweis gestreamt werden

Zurück ins obere Geschoss der Bibliothek: Hier gab es Stationen, wo Onleihe und Filmstreaming erklärt wurden. Dass die Nutzer und Nutzerinnen über den Leseausweis von der Bergischen Onleihe Bücher auf ihr Tablet oder E-Book-Reader herunterladen können, das wissen viele. Dass mit dem Leseausweis aber auf der Plattform „Filmfriends“ gestreamt werden kann, sei noch nicht so bekannt, weiß Sandra Oetelshoven. Das Büchereiteam stand Rede und Antwort, zeigte am Freitag, wie die App geladen wird, wie man sich anmeldet und dann das Filmportal nutzen kann.

Für Sandra Oetelshoven und ihre Kolleginnen war der Aktionstag eine gute Gelegenheit, zu zeigen, „dass eine Bücherei nicht nur Bücher verleiht“. Sie stehe für viel mehr. Da passte das Motto der Nacht der Bibliotheken, das in diesem Jahr „Grenzenlos“ hieß. Rund 25 000 Medien bietet die Bücherei Radevormwald. Und das Angebot wird auch gut genutzt. Von Jung und Alt, wie Sandra Oetelshoven berichtet. „Im Januar hatten wir sogar überdurchschnittlich viele Neuanmeldungen. So etwas freut uns natürlich sehr.“

Hintergrund

Leseförderung: Die Rader Bücherei engagiert sich auch in puncto Leseförderung. Für Grundschulen werden Bücherlisten zu bestimmten Themen zusammengestellt.

Außerdem gibt es Vorlesestunden in der Kinderbücherei.

Besuch: Die Offene Ganztagsschule der GGS Stadt kommt regelmäßig mit einer Lese-AG vorbei.

Kontakt: Infos über alle Angebote der Bücherei gibt es unter

biblio.radevormwald.de