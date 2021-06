„Brillante“ bleibt am Feuer cool

Martinszug

+ © Flora Treiber Am Sonntag steigt Tanja Busch wieder in den Sattel von Andalusierhengst „Brillante“ und freut sich auf viele glückliche Kinder zum Umzug. © Flora Treiber

Mit ihrem Andalusierhengst begleitet Tanja Busch zum fünften Mal den Martinszug und spielt die Rolle des helfenden Heiligen.

Von Flora Treiber und Nadja Lehmann

Der Marktplatz wird am Sonntagabend voll mit Kindern sein, die ihre bunten und hell erleuchteten Laternen in den Händen halten und mit ihren Eltern Martinslieder singen. In der Mitte des Marktplatz wird die Feuerwehr ein großes offenes Feuer bewachen, die Polizei und unzählige Schaulustige, die sich das Spektakel um den Martinszug ansehen, werden da sein.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden die Sinne von „Brillante“ geschärft sein und sein Urinstinkt zu fliehen unterdrückt, denn obwohl in jedem Pferd ein Fluchttier steckt, sind viele von ihnen so gut ausgebildet, dass sie gegenüber solchen Faktoren resistent werden. Der Lärm, die unterschiedlichen Lichtquellen, die Hitze des Feuers und die sprunghaften Bewegungen um ihn herum kann der 13-jährige Hengst ertragen.

Der Andalusier bleibt ruhig und hört auf die Signale und Anweisungen, die er von seiner Reiterin Tanja Busch bekommt. Zusammen werden die beiden dieses Jahr zum fünften Mal den Martinszug in Radevormwald begleiten. Sie sind ein erfahrenes Team.

„Brillante ist eine absolut coole Socke und bleibt in allen Situationen ruhig. Wenn das nicht so wäre, würde ich ihn auch nicht mitnehmen“, sagt Tanja Busch, die seit über zehn Jahren als Reiterin den Sankt Martin spielt.

Ihre Schwester Britta Busch war in all diesen Jahren der Bettler, für den Sankt Martin seinen roten Mantel teilt. Mit ihr hat Tanja Busch eine erfahrene Reiterin an ihrer Seite. „Ohne Britta würde das nicht funktionieren. Wir können uns zu 100 Prozent vertrauen und sie kennt Brillante gut und kann ihn einschätzen, das ist wichtig.“

„Wenn Brillante sich unwohl fühlen würde, würde ich abbrechen. Das ist aber noch nie passiert.“

Tanja Busch

Das Radevormwalder Ordnungsamt kontrolliert die Pferde, die als Martinspferd in die Innenstadt kommen, nicht hinsichtlich ihrer Ausbildung und Sicherheit. Sie verlassen sich auf die Erfahrung der Reiter und Gestütsbesitzer aus Altendorf. „Wir können am besten einschätzen, welche Pferde geeignet sind. Es kann aber immer passieren, dass ein Pferd durchgeht oder scheut, das kann man nie ganz ausschließen. Wenn ich merken würde, dass Brillante sich unwohl fühlt oder besonders nervös ist, würde ich abbrechen“, sagt Tanja Busch. Bisher ist das noch nie passiert.

Der Hengst wird am Tag des Martinszugs früh morgens gewaschen und geputzt, damit sein Fell majestätisch glänzt, und fährt am späten Nachmittag mit dem Hänger in die Innenstadt. „An der Spitze des Zuges sorgt mein Team dafür, dass keine Kinder mehr nah an das Pferd heran kommen. Brillante braucht ein bisschen Platz und Abstand“, sagt Tanja Busch.

Nach dem offiziellen Teil des Umzuges ist der gutmütige Hengst dann aber für seine Fans da. „Die Kinder streicheln ihn gerne und wollen natürlich auch Sankt Martin begegnen. Deswegen übernehme ich diese Aufgabe auch immer wieder, weil es mir Spaß macht, die glücklichen Kinder zu sehen. Wir sind alle mit Herz dabei“, sagt Tanja Busch.

Sie hat „Brillante“ in vielen Trainingsstunden auf Situationen wie diese vorbereitet, ihm gezeigt, was Feuer ist und ihn an Lärm gewöhnt. Der Martinszug ist für den Andalusier keine körperliche und mittlerweile auch keine psychische Belastung mehr.

Kein Problem für „Brillante“ – gelten die Andalusier, die zu den alten Pferderassen Europas zählen, doch zu den sehr gelehrigen und personenbezogenen Pferden, die aufgrund ihrer noblen Erscheinung gern im Dressursport eingesetzt werden.