Bosbach: Kirche und Partei verlieren an Einfluss

Martini-Gemeinde

+ © Jürgen Moll Die Martini-Gemeinde hatte Wolfgang Bosbach ins Bürgerhaus eingeladen. Sein Vortrag; „Christliche Werte in unchristlichen Zeiten. © Jürgen Moll

Prominenter Bundespolitiker sprach am Samstag in der Martini-Gemeinde über die Bedeutung christlicher Werte.

Von Flora Treiber

Wenn sich Wolfgang Bosbach ankündigt, füllt sich das Rader Bürgerhaus wie von selbst. Samstagnachmittag, als die lutherische Martini-Gemeinde zu einem Vortrag des CDU-Politikers einlud, kamen die Zuhörer auch aus umliegenden Städten. Einem Mitglied des Deutschen Bundestages eine knappe Stunde zuzuhören, ohne dabei auf einen Bildschirm zu gucken, war für alle Grund genug, den Vortrag zum Thema „Christliche Werte in unchristlichen Zeiten“ anzuhören.

Was Freiheit und Verantwortung in der Gesellschaft bedeutet und welche Rolle christliche Werte in der deutschen Politik spielen, erläuterte der Jurist anhand vieler Beispiele aus seinem Berufsalltag. „Unsere Gesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten einen Wertewandel durchgemacht, das stimmt. In einer Demokratie zu leben, ist nicht selbstverständlich. Dass Deutschland eine Leitkultur einfordert, ist deswegen enorm wichtig“, leitete Bosbach seinen Vortrag ein. Er nutzte die Rede, um das Zusammenspiel von Glaube und Gesetz in Deutschland abzugrenzen sowie die Verantwortung jedes Einzelnen zu diskutieren. „Die christlichen Werte beeinflussen unsere Gesellschaft nach wie vor, auch wenn Kirchen leider immer mehr an Bindungskraft verlieren.“

Wie schwierig die Beurteilung von Wertungsfragen trotz Gesetz und Religion sein kann, diskutierte der Innenpolitiker an den Themen Abtreibung und Selbstbestimmungsrecht. „Wie geht eine humane Gesellschaft mit den Menschen um, die ihre Interessen nicht selber vertreten können?“ Auch das Thema soziale Gerechtigkeit sprach Bosbach an. „Gerechtigkeit ist subjektiv. Das sieht man zum Beispiel an dem Thema Mindestrente. Wichtig ist, dass man diskutiert und sich einsetzt. Eine Demokratie ist das Mitmachen aller.“

Das Publikum nutzte die Chance, Fragen an Bosbach zu stellen. Rückfragen über die Trennung von Gesetz und Religion, Abtreibungsgesetze oder den Hygienestandard deutscher Krankenhäuser zogen sich durch die kurze Fragerunde. „Früher haben Kirchen Parteien empfohlen und waren wichtiger Impulsgeber für die Politik. Heute funktioniert das leider nicht mehr. Auch Parteien werden kleiner. Nur noch 2,8 Prozent der Deutschen sind Mitglied einer Partei“, antwortete Bosbach auf die heutige Wirkkraft von Kirche..

Dr. Hans-Joachim Braune, der den Nachmittag moderierte, dankte dem CDU-Politiker: „Sie sprechen deutliche Worte, das ist längst nicht mehr selbstverständlich.“