BMX-Strecke lässt auf sich warten

Wegen schlechter Witterung und Verständigungsproblemen wird die Übergabe des Geländes in den Sommer verschoben.

Im vergangenen Jahr sollte es schon soweit sein. Im Sommer wollten Jugendliche mit ihren BMX-Rädern über die aufgetürmten Hügel rasen, ihren Zuschauern waghalsige Sprünge vorführen und sich ganz tief in die Kurven legen. Es wurde nichts daraus. Auch in diesem Jahr ist es nicht sicher, ob es gelingt, die BMX-Strecke offiziell an die Jugend zu übergeben.

Der Bau gestaltet sich schwierig, was an verschiedensten Umständen liegt. Das bergische Wetter zeigte sich ungehalten, als der Versuch gestartet wurde, das Erdreich umzugraben und auf einen Haufen zu schütten. Der Regen prasselte auf das Gelände zwischen Jung-Stilling-Weg und Wasserturmstraße ein. Unter diesen Bedingungen die Strecke zu modellieren, wurde als unsinnig erachtet, das Projekt wurde vertagt.

Dann gab es technische Schwierigkeiten, die den Prozess verlängerten. Und die Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren ist zeitweise schwerfällig. So war es schon von Anfang an: Seit mehreren Jahren hatten Politik und Verwaltung dieses Vorhaben auf der Agenda. Alleine die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dauerte zwei Jahre.

Nun hakt die Verständigung zwischen Jugend und dem technischen Bauamt. Was Ulrich Dippel als Leiter des Tiefbauamtes aber für ganz natürlich ansieht. „Die Jugendlichen haben nur abends Zeit. Das ist natürlich schwierig“, sagt er. Aber genau die Rückkopplung von den BMX-Fahrern ist wichtig für das Projekt. „Wir wollen ja, dass die Strecke von den Jugendlichen genutzt wird, für die wir sie bauen“, sagt der Tiefbauamtsleiter. Ein Mitspracherecht haben die beteiligten Jugendlichen, zu denen der Kontakt über das Schul- und Jugendamt hergestellt wurde, bei der kompletten Gestaltung der Strecke. Sie dürfen sagen, ob die Kurvenlage spannend genug ist, die Hügel für Stunts geeignet sind und ob die Strecke im Allgemeinen so gestaltet ist, dass es nicht bei einem einmaligen Besuch der Biker bleibt. Die BMX-Strecke soll keine Eintagsfliege sein.

Jeden Hügel testen die BMX-Fahrer vorab intensiv

Eine Teilstrecke mit einigen Hügeln ist bereits angelegt worden. Wie Ulrich Dippel berichtet, sind einige BMX-Fahrer bereits mit ihren Bikes hinunter gerast, um sie auszutesten. „Ab da beginnt die Feinarbeit. Hier können wir nicht mehr mit dem Bagger vorfahren“, sagt Dippel. Als letzten Schritt muss ein lockerer Belag aufgebracht werden. „Als oberste Fahrschicht können wir nicht Erdmaterial nehmen. Dafür muss etwas Vernünftiges her.“

Bestehen die Sprunghügel nur aus Erde, ist ihre Standzeit gering. Die Oberfläche würde schon witterungsbedingt schnell Spurrillen aufweisen, was den Spaß am Fahren mindert. Aufgebracht werden kann der Fahrbelage nur mit Schaufel und Schubkarre, was letztlich zeit- und kostenintensiv ist.

Bislang habe das Projekt der Stadt Radevormwald noch keine Kosten verursacht, so Dippel. „Für die Feinplanung müssen wir allerdings ein bisschen Geld in die Hand nehmen.“ Bis die Kosten dann fällig werden, vergeht noch etwas Zeit. Mitte Mai, so hofft es Ulrich Dippel, werden weitere Gespräche mit den beteiligten Jugendlichen geführt, die dann nochmals sagen sollen, wie sie sich ihre BMX-Strecke wünschen.

Dann soll es auf dem etwa 4500 Quadratmeter großen Gelände an der Wasserturmstraße weitergehen. Wenn das Wetter mitspielt und die Kommunikation nun gelingt, könnte eine Übergabe der Strecke im Sommer diesen Jahres realistisch sein.