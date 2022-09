Blutspendetermin diesmal in Herkingrade

Werbeaktion verspricht Regenschirm.

Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, denn Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt, um Patienten in Therapie und Notfallversorgung behandeln zu können. Allein der DRK-Blutspendedienst West ist werktäglich auf rund 3000 bis 3500 Blutspender angewiesen, um Hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können. Jährlich verlieren die DRK-Blutspendedienste aus unterschiedlichen Gründen aber Tausende Blutspenderinnen und Blutspender – der aktive Stamm von Lebensrettern schwindet so schnell, dass es große Probleme gibt, zu jeder Jahreszeit genügend Blutkonserven über alle Blutgruppen bereithalten zu können. Deshalb gibt es aktuell eine „Blutspender-werben-Blutspender“-Aktion. Wer jetzt eine Freundin oder einen Kollegen mitbringt, der die Blutspende zum ersten Mal ausprobiert, bekommt einen schicken Regenschirm direkt auf dem Termin.

Die nächste Gelegenheit zur Blutspende in Radevormwald bietet sich in den Wupperorten der Stadt. Am Dienstag, 4. Oktober, können sich Spenderinnen und Spender von 16 bis 22 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Herkingrade Blut abnehmen lassen. -s-g-

Eine Blutspendezeit kann vorab online reserviert werden unter: www.blutspende.jetzt