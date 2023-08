Blaues Kreuz feiert sein Jahresfest

Curt-von-Knobelsdorff-Haus.

Radevormwald. Das Curt-von-Knobelsdorff-Haus des Blauen Kreuzes veranstaltet am Samstag, 12. August, sein Wiedersehenstreffen und Jahresfest. Die Veranstaltung findet zum 57. Mal statt.

„Das Wiedersehenstreffen/Jahresfest ist ein Höhepunkt unserer Arbeit im Curt-von-Knobelsdorff-Haus, zu dem viele Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung nach Radevormwald kommen“, teilt das Blaue Kreuz mit. „Jetzt ist es endlich wieder so weit: Wir freuen uns, wenn viele Menschen, die sich mit uns verbunden fühlen, dabei sind und wir einen schönen Tag der Begegnung feiern können.“

Der Förderverein des Curt-von-Knobelsdorff-Hauses führt an diesem Tag auch die Jahresversammlung durch, damit es interessierten Jahresfestbesuchern möglich ist, an dieser Versammlung teilzunehmen.

Der Tag beginnt um 12.30 Uhr mit der Versammlung, die Tagesordnung liegt aus. Um 14 Uhr wird der Leiter des Hauses, Dr. Holger Lach, die Gäste begrüßen. Als Vertreter der Stadt ist auch Bürgermeister Johannes Mans eingeladen.

Traditionell findet nach der Begrüßung die Ehrung der Abstinenz-Jubilare statt. Um 15 Uhr folgt die Begegnung bei Kaffee, Kuchen und anderen kulinarischen Spezialitäten rund um das Haus und auf dem Gartengelände. Zudem wird sich der Förderverein für interessierte Besucher präsentieren. Gegen 16 Uhr gibt es die Möglichkeit zur Hausbesichtigung, Treffpunkt ist im Mehrzwecksaal. Pfarrer Holger Heiden wird um 18 Uhr ein „Wort auf den Weg“ im Hofbereich geben. Ab 19 Uhr klingt die Veranstaltung rund um den Grill aus.

Einrichtung bestehtseit 1964

Das Curt-von-Knobelsdorff-Haus an der Hermannstraße bietet 60 bis 65 stationäre Plätze für die Rehabilitation alkoholkranker Menschen an. Die Einrichtung, benannt nach einem bekannten Vorkämpfer der Abstinenzlerbewegung, gibt es seit 1964, damals hatte die evangelische Gemeinde das Martin-Luther-Haus an der Hermannstraße an das Blaue Kreuz verkauft. s-g