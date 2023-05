Bistromöbel beleben den Marktplatz

Fünf Tische und 14 Stühle stehen neu vor dem Weingeschäft „Korkenzieher“ am Marktplatz.

Von Claudia Radzwill

Inhaber Folko Alexander Sensen hat dafür schon viel positives Feedback bekommen. „Die Leute freuen sich, dis Bistromöbel werden als Bereicherung für den Marktplatz angesehen“, berichtet er. Gemütlich sitzen, ins Gespräch kommen, dabei einen etwas zu Trinken genießen und den Blick auf den Marktplatz haben – das kommt gut an. „Als die Tische und Stühle geliefert waren und wir am Auspacken waren, da waren die schon aufgestellten Tische sofort besetzt und der erste Kaffee geordert“, berichtet er. Sensen hofft jetzt auf viele schöne Tage, an denen die Bestuhlung genutzt werden kann.

Unterstützung bei der Anschaffung bekam der Geschäftsinhaber von der Stadtverwaltung. Über den Verfügungsfonds des Integrierten Handlungskonzepts (InHK) Innenstadt II - eine Förderung des Bundesministeriums für Stadtentwicklung und des Ministeriums für Heimat und Kommunales des Landes NRW - gab es eine Zuwendung in Höhe von 50 Prozent. Sensen entschied sich für eine helle Bistrobestuhlung, die einladend daherkommt. Direkt vor dem Schaufenster des „Korkenziehers“ stehen Zweiertische – die im Sommer dort permanent ihren Platz haben. „Die Vierertische stellen wir zu Veranstaltungen auf dem Marktplatz mit auf“, sagt Folko Alexander Sensen.

Zweiter Einsatz war beim Stadtfest

Eingeweiht wurde das neue Sitzmobiliar Anfang Mai beim ersten Feierabendmarkt, beim Stadtfest am vergangenen Wochenende kamen es zum zweiten Mal zum Einsatz. Beim „Korkenzieher“ gibt es in der Außengastronomie Kaffee und Cappuccino, Wein und Sekt. Zum Feierabendmarkt, der bis Herbst wieder jeden Freitagabend stattfindet, und auf Festen in der Innenstadt ist länger geöffnet.

„Die Außengastronomie ist eine Belebung für den Marktplatz“, schreibt Flora Treiber, Referentin der Stadtverwaltung. So habe die Stadt über den Verfügungsfonds das Weingeschäft bei der Anschaffung des Mobiliars auch gerne unterstützt. Rund um den Platz befinden sich außerdem das Restaurant „Am Matt“, die „Marktstube“ und die Eisdiele „Dolce Vita“, die Außengastronomie bieten. Das Café Central ist seit vergangenem Jahr geschlossen. Umso erfreulicher, dass es nun mit dem Außensitzangebot beim „Korkenzieher“ wieder mehr Tische gibt. „Das tut der Innenstadt einfach gut“, sagte ein Besucher des Stadtfestes. „Jetzt kann der Sommer kommen – und bitte auch mal für längere Zeit am Stück bleiben.“