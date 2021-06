IG Bismarck plant lebendiges Museum

Historische Zweiräder

Leader-Förderung in Höhe von rund 70 000 Euro bringt den Verein, der die Erinnerung an die einstige Radfabrik in Bergerhof wach hält, einen großen Schritt näher an ein Wunschprojekt. Das könnte auch der Wirtschaft Impulse geben.

Von Stefan Gilsbach

Historische Zweiräder sind nur etwas für einen kleinen Kreis von Liebhabern? Von wegen! Die Interessengemeinschaft Bismarck, die die Historie der gleichnamigen Fahrradwerke in Bergerhof pflegt, freut sich jeden Sonntag über so viele interessierte Besucher in ihrem kleinen Museum, dass die Mitglieder sich zu neuen Plänen ermutigt fühlen.

Derzeit befinden sich die Ausstellungsstücke der IG Bismarck in Räumen der Schlossmacher Galerie. „Wir haben nun ein Ladenlokal in der Nähe des Marktplatzes ins Auge gefasst“, erklärt Vorstandsmitglied Klaus Giesen. Dort soll nach den Vorstellungen der Mitglieder ein „lebendiges Zweiradmuseum“ entstehen. „Es gebe dort die Möglichk

eit, eine Werkstatt einzurichten“, schildert Giesen die Überlegungen der Interessengemeinschaft.

Die Vereinsmitglieder stellen sich vor, dass sich dort Vater und Sohn gemeinsam mit dem Werkzeugkasten an Zweirädern versuchen. „Auch für Schüler wäre das ein interessantes Angebot“, meint Giesen. Ob dieser neue Standort den jetzigen in der Schlossmacher Galerie ersetzen wird oder ob er eine Ergänzung sein soll, dazu müssen die Mitglieder der Interessengemeinschaft noch eine Entscheidung treffen.

„Es können nicht alle Bankangestellte werden.“

Klaus Giesen

Einen guten Schritt zur Verwirklichung dieses Traums haben sie bereits getan. Leader Bergisches Wasserland teilte am Donnerstag mit, unter den Projekten, die sie mit Fördergeld unterstützen wird, ist auch die IG Bismarck. Die Idee des „lebendigen Zweiradmuseums“ wurde dabei auch konkret erwähnt.

Leader ist die Abkürzung für ein europäisches Förderprogramm, das vor allem dazu beitragen soll, ländliche Gebiete zu stärken und zu entwickeln. Insgesamt 458 000 Euro Fördermittel verteilt Leader Bergisches Wasserland an ausgewählte Projekte. Das Geld, das bei der IG Bismarck ankommt, beziffert Giesen mit rund 70 000 Euro. Das wären, rechnet er vor, rund 65 Prozent der Mittel, die für das Wu

LEADER



PROGRAMM Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Stärkung des ländlichen Raums. Bürger können Ideen einreichen, die helfen sollen, das Lebensumfeld zu verbessern. Nahverkehr und Nahversorgung, regionale Produkte, Tourismus – unterstützt werden kann im Prinzip alles, was die Region stärkt. Pro Leader-Projekt gibt es maximal 100 000 Euro, bis zu 65 Prozent der Projektsumme kann gefördert werden. Seit 2014 wurden im Bereich Bergisches Wasserland über 100 Projekte eingereicht.

nschprojekt des lebendigen Museums nötig wären. Den Rest müssen die Mitglieder der Interessengemeinschaft selber aufbringen.

Klaus Giesen, der bei der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Radevormwald arbeitet, sieht in diesem Museum neuer Art auch die Gelegenheit, etwas für die Unternehmen vor Ort zu tun.

Denn wenn Kinder und Jugendliche auf diese Weise in die Werkstatt-Atmosphäre „schnuppern" dürfen, wenn sie die Freude an der Arbeit mit Zange und Schraubzieher entdecken, dann wäre dies auch ein Beitrag, um künftige Kräfte für die traditionellen kleinteiligen Industriebetriebe in Rade zu gewinnen. „Es können schließlich nicht alle Bankangestellte werden", meint Giesen.