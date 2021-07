IG Bismarck geht neue Kooperation ein

Ein ganz besonderes Sportrad

+ © Claudia Radzwill Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (r.), übergab dem Bismarck-Museum ein Hand-Sportbike. Mit dabei waren: (v.l.) Hartmut Behrensmeier, Kathi Bunk, Hans-Joachim Sommer und Erich Bunk von der IG Bismarck-Zweiräder sowie Trainer Patrick Bartsch. © Claudia Radzwill

Präsident des Deutschen Behindertensport-Verbandes brachte ein Exponat mit.

Von Claudia Radzwill

Über ein ganz besonderes Sportrad freut sich die IG Bismarck-Zweiräder. Zur Ausstellung im Museum in der Schlossmacher-Galerie gehört jetzt ein original Sport-Handbike, das vor sieben Jahren beim Heidelberger Rollstuhl-Marathon zum Einsatz kam. Diese neue Dauerleihgabe machte Friedhelm Julius Beucher möglich. Er ist Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Hartmut Behrensmeier von der Interessengemeinschaft und Friedhelm Julius Beucher kennen sich schon lange. „Uns verbindet eine Zusammenarbeit aus der Zeit, in der ich in Rade die Radrennen organisiert habe“, erzählte Behrensmeier bei der offiziellen Übergabe des Sporthand-Bikes.

Die Interessengemeinschaft ist immer auf der Suche nach neuen Kooperationen – mit anderen Museen sowie mit Verbänden und Vereinen. „Längst schon ist auch der Behindertensport ein Zugpferd in der Sportwelt. Das möchte die IG auch im Museum würdigen“, sagte Behrensmeier. Hans-Joachim Sommer, stellvertretender Beiratsvorsitzender, ergänzte: „Die Interessengemeinschaft setzt Impulse in verschiedene Richtungen. Wir schlagen mit dieser Zusammenarbeit ein weiteres Kapitel auf und zeigen, dass sich gehandicapte Menschen nicht unterkriegen lassen.“

Dazu gehört auch Benjamin Lenatz. Der Paratriathlet aus Hückeswagen wollte ursprünglich am Übergabetermin teilnehmen. Er musste aber leider absagen. Aus gutem Grund: „Er bekam Anfang des Jahres eine Leukämie-Diagnose. Die Medikamente schlagen an, es geht ihm gut. Er trainiert auch schon wieder. Doch aus Sicherheitsgründen wegen der Verbreitung des Coronavirus kann er heute nicht dabei sein“, erklärte sein Trainer Patrick Bartsch. Er vertrat Lenatz und nahm am Morgen probeweise im Sport-Handbike Platz.

Bei der Ausfahrt im Juli sollen auch Para-Athleten an den Start gehen

Für Friedhelm Julius Beucher war der Besuch im Zweirad-Museum auch eine Zeitreise. Mit Blick aufs Trikot der „Peiper-Tour“ erzählte er: „Da bin ich mitgefahren.“ Damals war Beucher Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Sportausschusses. „Was die IG Bismarck hier auf die Beine gestellt hat – Respekt“, bekräftigte er. Über den Vorschlag einer Kooperation mit dem DBS habe er sich sehr gefreut. Er handelte sofort. „Nicht lange, und wir hatten ein Riesenpaket vor der Tür stehen“, erzählte Behrensmeier. Darin befand sich das Sport-Handbike, gebaut von der Firma Sopur. „Diese Räder werden individuell für die Fahrer hergestellt“, erläuterte Patrick Bartsch. Mit dem im Museum ausgestellten Rad wurden beim Marathon übrigens die rund 42 Kilometer in einer Stunde und acht Sekunden absolviert.

Hartmut Behrensmeier schwebt nun vor, dass beim nächsten Event der IG Bismarck-Zweiräder – der Ausfahrt historischer Motorräder mit zeitgleicher E-Bike-Tour – auch Para-Athleten an den Start gehen. Am Wochenende 25./26. Juli ist es so weit. Behrensmeier und Hans-Joachim Sommer hoffen, dass es angesichts der Corona-Situation auch bei diesem Termin bleibt, immerhin haben sich Teilnehmer aus ganz NRW und dem benachbarten Ausland angekündigt.

Mit Erich und Kathi Bunk begrüßt die Interessengemeinschaft übrigens zwei neue Mitglieder. Erich Bunk war lange Jahre als ehrenamtlicher Mechaniker bei Wettbewerben der Deutschen Triathlon Union dabei. „Vor den Rennen habe ich die Räder zusammenmontiert, besonders bei den Junioren.“ Jetzt kümmert er sich um den Fuhrpark im Zweirad-Museum, der in diesen Tagen nicht nur um das Sport-Handbike, sondern auch um ein AWD-Gespann für die Sonderausstellung Motocross- und Straßenrenngespanne anwuchs.

DEUTSCHER BEHINDERTENSPORTVERBAND

VERBAND Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat rund 577 000 Mitglieder und kümmert sich um den Sport von Menschen mit Behinderung und den Rehabilitationssport. Der DBS fungiert darüber hinaus als Nationales Paralympische Komitee. „Zu den Olympischen Spielen nach Tokio werden rund 170 Athleten fahren“, berichtet Präsident Friedhelm Julius Beucher.

MUSEUM Das Zweirad-Museum in der Schlossmacher-Galerie hat sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.