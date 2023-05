Besucher trotzen dem schlechten Wetter

Verregneter Auftakt des Feierabendmarktes.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Der Blick aus dem Fenster am Freitag um kurz vor 17 Uhr hielt offenkundig einige Bürger davon ab, sich auf den Weg zum Marktplatz zu machen, wo der beliebte Feierabendmarkt bei klassisch bergischem Frühlingswetter – einer kühlen Erfrischung von oben – seinen Auftakt in die Saison feierte. Mit verkniffenem Mund schaute auch die städtische Tourismusbeauftragte Kirsten Hackländer gen Himmel. „Das ist natürlich blöd.“ Noch in den Wochen zuvor hatte sie von vielen Bürgern gehört, wie sehr sie sich wieder auf den Feierabendmarkt freuen würden. Auch Hackländer selbst spürte die Vorfreude auf einen belebten Platz, bevölkert mit vielen gut gelaunten Besuchern, die sich entspannt mit einem Glas Wein zuprosten und sich nach langer Zeit einfach mal wieder treffen und klönen würden.

So belebt wie erhofft sah der Marktplatz auch eine gute Stunde nach der offiziellen Eröffnung am Freitagnachmittag leider immer noch nicht aus. Doch ganz verwaist, wie Außenstehende womöglich erwartet hätten, eben auch nicht. Einige Radevormwalder bewiesen, wie hartgesotten sie wirklich sind und ließen sich nicht vom bergischen Wetter davon abhalten, das Wochenende in geselliger Runde einzuläuten. Man rückte einfach ein wenig enger auf den Bierzeltgarnituren unter den Faltzelten zusammen.

Viele hatten den Regen erst einmal abgewartet

Zufällig hatten sich Eva Klein und Brigitte Bergner auf dem Platz getroffen. Klein hatte sich mit einer Freundin verabredet. Sie alle waren mit dem Bus aus Dahlhausen angereist – in der Hoffnung, dass es sich nur um einen kurzen Schauer handeln würde. „Wir kommen immer gerne hier her, weil man immer jemanden trifft, und bei gutem Wetter ist es auch wirklich schön hier in der Gemeinschaft“, sagte Bergner. An einem Tisch unter einem Pavillon hatten es sich die Bekannten gemütlich gemacht. Am Ende saßen sie zu sechst unter dem Klappzelt an der Bierzeltgarnitur und teilten sich eine Flasche Rosé-Wein. „Den haben wir vom Korkenzieher“, berichtete Bergner. „Sehr lecker.“ Andere Besucher hatten sich unweit davon um den Bierwagen der Feuerwehr Herbeck versammelt, die am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen feierte. Auch hier schützten sich die Gäste vor dem niederprasselnden Regen, standen dem verregneten Auftakt allerdings gelassen gegenüber. Man habe beim Saisonstart des Feierabendmarktes in den vergangenen Jahren auch schon mal im Schnee zusammengestanden, hieß es. Vielleicht sei das schlechte Wetter ja ein gutes Omen für die restliche Saison.

Darauf will Kirsten Hackländer auch hoffen, die sich in diesem Jahr über neue Stände auf dem Marktplatz freute. Ob sie auch in den nächsten Wochen dabei sein werden, stehe aber noch nicht fest. „Zumindest sind sie nicht verärgert und haben Verständnis, dass aufgrund des Wetters weniger los ist, als erwartet“, sagte Hackländer. Kaum davon gesprochen, ließ der Regen auch langsam nach, so dass Hackländer hurtig zu den Bierzeltgarnituren eilte und tatkräftig zum Abwischer griff, um Tische und Bänke vom Wasser zu befreien und sie für Gäste herzurichten. Langsam füllte sich der Platz mit weiteren Menschen, die ihren Besuch offensichtlich etwas hinausgezögert hatten, um zum einen nicht allzu lange im Regen zu stehen, zum anderen wohl auch, um dem Jubiläumsfackelzug der Feuerwehr Herbeck beizuwohnen.