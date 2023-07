Von Rade aus das Bergische erwandern

Im September beginnen die Bergischen Wanderwochen. Diese Touren sind rund um Radevormwald geplant.

Radevormwald. Es finden wieder die „Bergischen Wanderwochen“ statt, und zwar vom 9. September bis 3. Oktober. Vom Bergischen Städtedreieck über die Kreise Rhein-Berg und Oberberg bis in den Rhein-Sieg-Kreis werden dann geführte Wanderungen angeboten. Auch in Radevormwald gibt es Wandertouren zu erleben.

„Sundown im Wiebachtal“: Unter diesem Motto bietet Sabine Fuchs eine abendliche Tour durchs gleichnamige Naturschutzgebiet an. „Abschalten, Bewegung, frische Luft und gute Stimmung nach einem anstrengenden Arbeitstag“ soll dieser Ausflug bieten. Beginn ist um 18.30 Uhr, die Teilnahme kostet drei Euro. Die Wanderung dauert zweieinhalb Stunden. Wer dabei sein möchte, sollte sich bis 7. September unter info@wald-wandern-und-mehr.de anmelden. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz „Im Espert“ an der Froweinstraße.

„Literarischer Waldspaziergang“: Ebenfalls unter Leitung von Sabine Fuchs geht es am 23. September von 14 bis 17 Uhr auf einen „Literarischen Waldspaziergang“. Ziel ist auch diesmal das Wiebachtal. „Gemütlich durch das spätsommerliche Wiebachtal schlendern, Gedichten und Geschichten lauschen, in denen sich die Stimmung im Wald wiederfindet“, das soll diese poetische Tour bieten. Die Teilnahme kostet drei Euro, Anmeldungen bis 16. September. Treffpunkt zum Start ist der Parkplatz an Feldermanns Hofcafé, Kattenbusch 5.

„Das bergige Bergische erkunden“: Michael Göbel übernimmt die Leitung der ersten Tour, die am 30. September um 9.15 Uhr beginnt. Es handelt sich um eine Tageswanderung, die etwa sechseinhalb Stunden reine Gehzeit umfassen wird. Treffpunkt ist der Parkplatz am Rathaus, Hohenfuhrstraße. Die Tour führt an der Wupper-Talsperre vorbei, zum Museumsbahnhof Dahlhausen und dem Wülfingmuseum, dann vorbei am Uelfebad zurück. Diese Wanderung ist Teil einer dreitägigen Tour, der sich Teilnehmer gerne anschließen können. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren können kostenfrei mitwandern. Interessierte sollten sich möglichst bis 20 Tage vor Tourdatum anmelden. Anmelden können sich Interessierte unter mic.goebel@t-online.de oder unter Tel. 0171- 1282399.

Großwanderung: Radevormwald ist auch Ausgangspunkt einer größeren Wanderung, die über Hückeswagen in den Wermelskirchener Ortsteil Dhünn führt. Unter Leitung von Joachim Kutzner beginnt diese Tour am 2. Oktober um 8.30 Uhr an der Freizeitanlage Hölterhof. Die gesamte Wanderung dauert etwa sieben Stunden. Durch das Wiebachtal geht es an der Wupper-Talsperre entlang nach Hückeswagen. Die Teilnahme kostet drei Euro, Anmeldung erwünscht unter Tel. 02192-9376724 oder 0160- 98717582 oder joachim_kutzner@t-online.de. s-g

Alle Infos: www.bergisches-wanderland.de