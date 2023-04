Benefizkonzert für das Hospiz

Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde weist hin auf ein Benefizkonzert zugunsten des Ambulanten Ökumenischen Hospizes in Radevormwald. Unter dem Titel „With four Hands“ findet dieses Konzert am Samstag, 29. April, um 19 Uhr in der reformierten Kirche am Markt statt. Das Ambulante Ökumenische Hospiz, das seinen Sitz an der Kaiserstraße 34 hat, begleitet schwer Kranke und Sterbende, unterstützt deren Angehörige und begleitet Trauernde. Außerdem beraten die Mitarbeiter über Themen wie Palliativversorgung sowie über Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. -s-g-