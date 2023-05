Beim Silvester-Tanz hat es gefunkt

Am heutigen Mittwoch, 3. Mai, feiern Ingrid und Alfred Schmidt ihre Diamantene Hochzeit.

Von Heike Karsten

Man kann Alfred (84) und Ingrid Schmidt (82) als waschechte Radevormwalder bezeichnen: Hier sind sie aufgewachsen, zur Schule gegangen, haben geheiratet und gearbeitet. Den Blick ins Grüne von ihrem Balkon aus genießen sie bereits seit 1969 und damit seit 54 Jahren. Am heutigen Mittwoch kann das Paar nach 60 glücklichen Ehejahren seine Diamantene Hochzeit feiern.

Kennengelernt hatten sich Alfred Schmidt und Ingrid Dehn, wie sie damals noch hieß, bei einer Silvesterparty zum Jahreswechsel 1959/60 in Wipperfürth. Beide können sich an viele Details erinnern, als wäre es gestern gewesen. „Ich war mit Freunden in dem Tanzlokal, als drei hübsche, junge Frauen hereinkamen“, berichtet Alfred Schmidt.

Die damals 19-Jährige, die mit ihrer Schwester und Cousine gekommen war, setzte sich an den Tisch der jungen Männer. „Gezwungenermaßen, weil sonst kein Tisch frei war“, verrät sie lachend. So sei man ins Gespräch gekommen, habe miteinander getanzt und sich auch gleich für den nächsten Tag verabredet. Die jungen Männer hatten die Frauen noch nach Hause zum Haus der Cousine begleitet. „Ich bin danach noch mal ins Lokal, habe mir ein Sülzkotelett geholt und bin dann in der Nacht zu Fuß von Wipperfürth nach Herweg gegangen“, weiß der heute 84-Jährige noch genau. Schon einen Tag später traf sich das Paar zu einem Spaziergang Richtung Fockenhausen, wo Alfred Schmidt mit seiner Familie lebte.

Der gebürtige Rostocker, dessen familiäre Wurzeln in Herne liegen, ist in Fockenhausen aufgewachsen und in Herweg zur Schule gegangen. Er machte die Lehre zum Werkzeugmacher bei Firma Rocholl und wurde später von Firma Sintermetall (heute: GKN Sinter Metals) übernommen, wo er mehr als 40 Jahre bis zur Rente blieb.

Ingrid Schmidt ist gebürtige Radevormwalderin. Sie wuchs mit vier Schwestern in einem „Fünf-Mädel-Haus“ auf und besuchte die Lindenbaumschule. Als Aushilfe arbeitete sie in einem Kindergarten, bevor sie eine kaufmännische Ausbildung im Großhandel bei Firma Holzmann begann, wo sie bis zur Geburt ihrer Söhne blieb. In jungen Jahren war das Tanzen eine gemeinsame Leidenschaft. „Wir sind viel tanzen gewesen – in Gaststätten und auf Sommerfesten“, denkt Ingrid Schmidt gerne zurück. Im November 1961 verlobte sich das Paar. Den ersten gemeinsamen Urlaub verbrachte es mit Alfred Schmidts Eltern in Wagin am See in Bayern, wobei sich Ingrid Schmidt damals ein Zimmer mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter teilen musste. „Es war trotzdem ein schöner Urlaub“, versichert sie.

„Nie schlafen gehen, ohne sich zu vertragen.“

Am 3. Mai 1963 folgte die standesamtliche und kirchliche Hochzeit in Radevormwald mit anschließender Feier in der Gaststätte Hülstrunk am Markt. Erst nach der Hochzeit durften die Brautleute ihre erste gemeinsame Wohnung an der Mühlenstraße beziehen, wo sie mit dem Großvater lebten. „Als die Kinder unterwegs waren, haben wir den Antrag gestellt, die Wohnung der Großeltern übernehmen zu dürfen“, erinnert sich die Jubilarin. 1964 kamen die Zwillingssöhne Ralf und Günter zur Welt, mit denen die junge Familie 1969 in die Rader Innenstadt zog.

Die Familienurlaube führten überwiegend an die Ost- und Nordsee, in den Schwarzwald oder nach Bayern. Das Ehepaar hat zudem schöne Kreuzfahrten erlebt, wie zum Nordkap oder auf Flüssen bis nach Budapest, St. Petersburg oder Basel.

Alfred Schmidt war in Radevormwald Mitglied der DLRG und ist bis heute Mitglied der SPD. Eine Wahlperiode lang hatte er sich im Stadtrat und danach als sachkundiger Bürger engagiert. Ingrid Schmidt war im Volkstanzkreis aktiv und ging regelmäßig zur Gymnastik. Mit gemeinsamen Fahrradtouren und Spaziergängen hat sich das Jubelpaar fit gehalten.

Besonders viel Freude haben Ingrid und Alfred Schmidt an ihrer Familie, die durchweg fußballbegeistert ist. „Als die Enkel noch klein waren, haben sie uns richtig auf Trab gehalten. Wir hatten viel Spaß miteinander“, denkt der 84-Jährige gerne zurück. Mittlerweile sind aus den vier Enkelkindern junge Erwachsene geworden, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.

Für die Zukunft wünschen sich Ingrid und Alfred Schmidt vor allem Gesundheit und dass sie noch viele gemeinsame Jahre in ihrer Wohnung verbringen können. Da in der Familie schon mehrfach die Eiserne Hochzeit (65 Ehejahre) gefeiert werden konnte, gilt es, diese Tradition fortzuführen.

Einen Ratschlag für eine lange, funktionierende Ehe hat das Paar auch: „Nie schlafen gehen, ohne sich zu vertragen“, lautet ihr einhelliges Motto.