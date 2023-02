Beim Liederabend ist Mitsingen erwünscht

Das Rheinische Landestheater gastiert mit „Und immer wieder geht die Sonne auf“ in Radevormwald.

Radevormwald. Der Kulturkreis setzt am Mittwoch, 8. Februar, seine Abo-Reihe mit einem Liederabend von Eva Veiders fort und präsentiert ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz „Und immer wieder geht die Sonne auf“. Es singt und spielt das Rheinische Landestheater Neuss.

Inhalt: Es läuft nicht mehr so im Reisebüro von Herrn Reiser. In seinen Träumen beschäftigt sich Reiser mit Zukunftsvisionen, Ängsten und realen Bedrohungen. Wie zu allen Umbruchszeiten wird auch heute musikalisch die Lage analysiert und kritisiert, werden Gefühle geteilt und Visionen entwickelt. Musik als Utopie! So wie 1971 John Lennon mit dem programmatischen Song „Imagine“ eine Welt ohne Krieg, Religion und Landesgrenzen entwarf, haben auch Bewegungen unserer Zeit wie „Black Lives matter“ oder „Fridays for Future“ ihre Lieder. Denn noch immer gilt: Musik bewegt nicht nur zum Tanzen. In Liedern erklingt oftmals nicht weniger als die Sehnsucht nach einer neuen Welt. Und so entwirft das Rheinische Landestheater einen Abend, der Udo Jürgens hoffnungsfroher Feststellung nicht nur beipflichtet, sondern sie zum Ausgangspunkt für eine musikalische Suche nach den Liedern unserer Zukunft nimmt: „Und immer wieder geht die Sonne auf.“ „Im schwungvollen Wechsel zwischen Schlager und Chanson, Arbeiterlied und Chart-Hit, untersucht der Liederabend, inwieweit es in unseren Händen liegt, was die Zukunft uns bringt“, heißt es in der Ankündigung. Mitsingen sei ausdrücklich erwünscht.

Das Stück dauert etwa 80 Minuten. Einlass ins Bürgerhaus ist ab 19 Uhr, eine Einführung gibt es ab 19.10 Uhr. Karten sind erhältlich in der Stadtbücherei, Reservierung unter Tel. (02195) 932177, oder an der Abendkasse.

