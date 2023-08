Beim Bürgermeister schrillen die Alarmglocken

Johannes Mans rechnet mit neuen Flüchtlingszuweisungen – Die Kapazitäten von Verwaltung und Stadtgesellschaft seien ausgereizt.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Das Stadtoberhaupt ist sichtlich besorgt. Ein kürzlich im Rathaus eingetroffener Brief hat die gesamte Verwaltung in Aufruhr versetzt. Es drohe eine neue Krise, für die der Stadt mittlerweile Werkzeuge, Energie und Verständnis fehlten. Eine Situation, die auf oberster Ebene verursacht und an der Basis ausgebadet werden muss, kritisiert Bürgermeister Johannes Mans. Laut dem Schreiben, dessen Absender die Bezirksregierung ist, sollen sich die Kommunen ab Sonntag, 6. August, auf neue Flüchtlingszuweisungen einstellen. Das große Problem: Der Stadt stehen kaum noch Unterkünfte zur Verfügung und nun womöglich auch nur wenig Zeit, um neue zu beschaffen.

„Wir haben noch fünf bis maximal zehn Plätze frei“, berichtet der Erste Beigeordnete und Kämmerer, Simon Woywod. Gespräche mit einem großen Immobilienverwalter, um noch leerstehende Wohnungen auf der Brede und in der Südstadt zu aktivieren, laufen derzeit nur sehr schleppend, bedauert Mans.

Mans: Es droht erneut die Unterbringung in Sporthallen

Im Falle des Falles drohe daher bei größeren Zuweisungen die Unterbringung in Sporthallen. „Wir können die Menschen ja nicht einfach im Park schlafen lassen.“ Für Mans kein Zustand. Weder für die Flüchtlinge noch für die Stadtgesellschaft. Die sozialen Strukturen der Stadt würden erneut unter Druck gestellt.

Wann genau und wie viele Flüchtlinge überhaupt nach Radevormwald kommen werden, sei derzeit noch völlig unklar, betonen Mans und Woywod. „Wenn man den allgemeinen Zahlen glauben kann, dann werden es aber noch mehr als 2015“, sagt Woywod nachdenklich. Der Stadt selbst seien in dieser Situation die Hände gebunden, bemängelt Mans. Er ärgert sich.

Nicht, weil er keine Flüchtlinge aufnehmen wolle, sondern weil die nötigen Rahmenbedingungen dafür nicht mehr gegeben seien und die Bundesregierung etwa bei der Ausweisung nicht durchgreife. „Damit kann ich meiner Verantwortung als Bürgermeister einfach nicht mehr gerecht werden.“

Die Unterbringung ist nur der erste Schritt - danach folgen weitere Probleme

Seinen Appell richtet er an die Bundesregierung. Kommunen könnten nicht unendlich viele Menschen aufnehmen. „Viele, die 2015 kamen, sind ja auch noch hier, und auch die Ukrainer von 2022 sind noch da“, sagt Woywod. Aktuell leben 173 Flüchtlinge in der Stadt, die meisten davon seien an der Blumenstraße untergebracht. 140 von ihnen seien Asylbewerber, wobei 108 Personen umverteilt werden könnten. „Wir kennen die Auswirkungen von Überlastung und sozialen Problemen“, sagt Mans. „Und wir machen uns Sorgen. Denn das Sozialgefüge in der Stadt ist mir als Bürgermeister sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass das soziale Miteinander aus den Fugen gerät. Daher bemühen wir uns, Lösungen zu finden, wenn wir Probleme sehen. Doch unsere Stadtgesellschaft sieht sich immer mehr Herausforderungen ausgesetzt.“

Irgendwann seien die Kapazitäten erschöpft. Das sei jetzt der Fall. Nicht nur räumlich. „Ich möchte unsere ehrenamtlichen Ressourcen auch nicht verheizen.“ Viele Bürger hätten sich in der Vergangenheit mit viel Energie und Herzblut für Flüchtlinge engagiert, für eine soziale Betreuung gesorgt. „Wenn die Menschen dann kurz danach wieder woanders zugewiesen werden, ist das schwierig.“

„Deutschland kann nicht die ganze Welt retten. Wir können nicht alle aufnehmen.“

Es sei den Bürgern auch nicht mehr zu vermitteln. Denn das Problem höre nicht bei den Unterkünften auf. Es gehe auch um Kita- und Schulplätze, um Sozialhilfe. „Wir arbeiten tagtäglich an Quartiersentwicklung, neuen Schulen, weiteren Kita-Plätzen“, sagt Mans. Doch alle Mühen, um seinen Bürgern eine gute Infrastruktur zu bieten, sehe er durch einseitige Entscheidungen der Bundesregierung torpediert. „Deutschland kann nicht die ganze Welt retten. Wir können nicht alle aufnehmen“, sagt er. Als Bürgermeister könne er nur seinen Appell aussprechen und hoffen, dass dieser oben ankomme – während Radevormwald wieder mal im Akkord versucht, bestmöglich auf eine neue Flüchtlingswelle vorbereitet zu sein.

Diskussion um Abschiebungen

Bund:Das Bundesinnenministerium unter der Leitung von Nancy Faeser (SPD) hatte in der vergangenen Woche Vorschläge für eine effektivere Abschiebung veröffentlicht, die nun mit den Kommunen diskutiert werden sollen.

Forderung: Weniger Diskussionen und mehr Umsetzung fordert NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): Ausreisepflichtige Asylbewerber sollten unbedingt schneller ausgewiesen werden, um die Kommunen zu entlasten.