Beifahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Uelfe-Wuppertal-Straße

Auf der Uelfe-Wuppertal-Straße hat sich am Mittwoch ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Um 13.44 Uhr fuhr ein 69-jähriger Remscheider auf der Uelfe-Wuppertal-Straße in Fahrtrichtung Dahlhausen. Als vor ihm ein Lkw in ein Firmengrundstück abbiegen wollte, bremste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Hinter ihm fuhr ein 25-jähriger Radevormwalder. Dieser reagierte zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Beifahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. red