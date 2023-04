Bedeutung der Altersmedizin wird steigen

Justyna Wegrzyn-Kosmol ist die neue Leiterin der Abteilung Akutgeriatrie und Frührehabilitation im Sana Krankenhaus.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Geriatrie im Sana Krankenhaus in Radevormwald hat seit dem 1. April eine neue Leitung. Als Nachfolgerin von Oya Ulas, die seit Januar 2021 Chefärztin der Fachabteilung Akutgeriatrie und Frührehabilitation war, wird Justyna Wegrzyn-Kosmol übernehmen. Die aus Polen stammende Medizinerin ist seit Juli 2021 als Leitende Oberärztin an der Klinik tätig. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre als Oberärztin in der geriatrischen Abteilung der Fabricius-Klinik in Remscheid, die ebenfalls zur Sana-Gruppe gehört.

Bei einem Pressetermin stellte sich die neue Chefärztin vor. Bei dieser Gelegenheit informierte die Geschäftsführerin des Krankenhauses an der Siepenstraße, Ines P. Grunwald, auch über Pläne für den Ausbau des geriatrischen Angebots am Standort Radevormwald.

„Der Bedarf auf dem Gebiet der geriatrischen Medizin ist groß“, erklärt Justyna Wegrzyn-Kosmol. Ihre Abteilung steht in engem Austausch mit den anderen Fachkliniken des Krankenhauses, etwa der Orthopädie und Unfallchirurgie, deren Leiter Dr. Martin Ullatowski – zugleich Ärztlicher Direktor der Klinik – ebenfalls an dem Pressetermin teilnahm.

Ein wichtiges Ziel der Behandlung in der Akutgeriatrie sei es, den Patienten zu ermöglichen, wieder in ihrem gewohnten Alltag zurechtzukommen. „Beispielsweise nach schweren Operationen“, sagt die neue Chefärztin, die seit 2013 in Deutschland lebt.

Die medizinische Behandlung ist nicht der einzige Aspekt, um den sich das Team der Abteilung kümmert. Zu bedenken sei auch, wie es um die persönliche Situation der Patienten stehe – gibt es Angehörige, die für Pflege bereit stehen oder sind die alten Menschen auf sich gestellt? „Letzteres kommt immer häufiger vor“, sagt die Ärztin. Angehörige klagten oft über die fehlende Zeit, um eine solche Betreuung zu leisten.

Nicht zuletzt, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass die verschiedenen Bereiche dabei zusammenwirken, waren neben Justyna Wegrzyn-Kosmol auch Janine Reffinghaus (Stationsleitung Pflege), Martin Thiemich (Physiotherapeut, Leiter des Therapiezentrums) und Celine Pauly (Pflege- und Sozialberatung) bei der Vorstellung der neuen Abteilungsleitung dabei.

Das Angebot der Geriatrie in Rade soll ausgebaut werden, kündigt die Geschäftsführerin an. „Wir beantragen aktuell die Einrichtung einer GIA, einer geriatrischen Instituts-Ambulanz“, berichtet Ines P. Grunwald. Neben der stationären Behandlung soll hier eine ambulante Versorgung, beispielsweise im Fall von Gedächtnisschwäche und Demenz möglich sein.

„Ich bin überzeugt, dass dieses Angebot die Klinik weiter nach vorne bringen wird“, sagt Grunwald. Im Zuge der Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jüngst verkündet hatte, hat die Rader Klinik Leistungsgruppen beantragt, damit die Fachabteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation ein Schwerpunkt im Angebot des Krankenhauses bleiben kann. „Wir haben dies bewilligt bekommen, während andere Kliniken dies künftig nur noch im Bereich der Inneren Medizin anbieten können“, erläutert die Geschäftsführerin. Grundsätzlich sei gegen die Reform nichts einzuwenden: „Dass sich etwas ändern muss, ist klar, aber man muss es geordnet und strukturiert machen“, fordert sie.

Um eine Fachgeriatrie anzubieten, muss in einer Klinik ein breites Spektrum an medizinischer Versorgung bereitstehen. Dazu zählen die Allgemeinmedizin, die Innere Medizin, die Intensivstation und die Abteilung der Orthopädie und Unfallchirurgie. Drei Fachärzte pro Disziplin müssen vorhanden sein.

Dass die Bedeutung der Altersmedizin mit dem demografischen Wandel in Deutschland zunehmen wird, davon sind alle Beteiligten auch in der Rader Klinik überzeugt. Grunwald kündigt an, dass für die Akutgeriatrie zwei weitere Ärzte gesucht werden.

Was die Situation bei den Pflegekräften angeht, sei die Abteilung gut aufgestellt. Dass es schwierig sei, Personal zu finden, räumt die Geschäftsführerin allerdings ein: „Die Nachbesetzung der vakanten Stellen ist uns gelungen, weil wir eine Fachfirma eingeschaltet haben.“

Abteilung

Die Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation verfügt über 60 Betten und eröffnet den etwa 1000 jährlich betreuten geriatrischen Patienten ein breitgefächertes medizinisches Angebot – von der Behandlung eines Oberschenkelhalsbruches bis zum Schlaganfall. Dabei gehe es nicht nur darum, die Krankheitssymptome zu behandeln, teilt die Klinik mit. Den Patienten solle geholfen werden, Fähigkeiten, die durch die Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen wurden, wiederherzustellen, damit sie nach der Entlassung weiterhin autark leben können.