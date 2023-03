Sekundarschule Radevormwald: Bauchfrei und Jogginghosen sind ein „No Go“

Bauchfreie Kleidung ist an der Sekundarschule in Radevormwald untersagt – und auch Jogginghosen.

An der Sekundarschule in Rade gibt es eine Kleiderordnung.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. An der Sekundarschule in Wermelskirchen wurden Jugendliche von der Schulleitung nach Hause geschickt, weil sie mit Jogginghose zum Unterricht erschienen waren. Die Berichterstattung hat eine Debatte ausgelöst: Ist die Entscheidung der Schule zu hart? Haben Kleidungsvorschriften an Schulen Sinn? Auf jeden Fall, sagt Sandra Pahl, die Leiterin der Sekundarschule Radevormwald. „Auch wir haben eine Kleiderordnung. Sie wurde von Schülern, Lehrern und Eltern gemeinsam erarbeitet und von der Schulkonferenz gebilligt.“

Zu den Regeln, an die Schüler sich halten müssen, gehören: Kappe ab im Unterricht, kein Gammel-Look, keine Jacken in den Klassenräumen tragen. „Letzteres kam häufiger vor, die Jugendlichen behielten die Jacken an und saßen wie die Michelin-Männchen im Unterricht“, berichtet Pahl. Mädchen sollen Leggins nur mit einem Rock darüber tragen, auch dürfen die Röcke nicht zu kurz sein. Bauchfreie Kleidung ist untersagt, das Dekolleté soll nicht zu offenherzig sein – und ja, auch Jogginghosen sind ein „No Go“. „Allerdings würden wir die Schüler nicht nach Hause schicken“, sagt Pahl.

Die modischen Fauxpas werden mit T-Shirts und Pullis verdeckt

Was freizügige Kleidung angeht, richten sich die Regeln nicht nur an Mädchen. „Wir hatten einmal den Fall eines Jungen, der in kurzer Hose und mit durchsichtigem Netzshirt zum Unterricht kam.“ Für solche Fälle hält die Schule T-Shirts und Pullis bereit, die sich Jungen und Mädchen dann überziehen können, um den modischen Fauxpas zu verdecken. Es geht aber nicht nur um nackte Haut, sondern generell um ein unangemessenes Erscheinungsbild. „Ein Schüler lief ständig in Militär-Montur herum“, berichtet Pahl. „Und wir achten auch darauf, dass die Jugendlichen nicht in Sportsachen zum Unterricht kommen.“ Das Gleiche gelte natürlich auch für die Lehrer: Kollegen, die neben Sport ein weiteres Fach unterrichten, sollen sich nach der Sportstunde umziehen, bevor sie im Trainingsanzug an der Tafel stehen.

Von Schuluniformen hält Sandra Pahl allerdings wenig. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit haben auszuprobieren, was ihnen steht, was ihr eigener Stil ist. „Am letzten Freitag im Monat haben wir außerdem einen ,casual Friday‘, dann werden die Regeln mal gelockert.“

Dennoch hält die Schulleiterin die Leitsätze für wichtig: „Wir sollen schließlich den Schülern Regeln vermitteln. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen eine Auseinandersetzung über Normen mit uns führen. Eine Schule vermittelt nicht nur Bildung, sie bereitet die jungen Menschen auf das Leben vor.“ Und dazu gehöre es, sich mit den Regeln des Zusammenlebens einer Gesellschaft auseinanderzusetzen. „Meine eigene Freiheit endet da, wo die Freiheit der anderen beginnt“, zitiert sie. Kleidung sei nicht nur Stoff, sondern wirke sich aufs Benehmen aus. „Wenn jemand mit einer Jogging- oder Sporthose in die Schule kommt, dann zeigt sich das auch in seiner Haltung“, sagt die Rektorin. Ebenso, wenn er oder sie sich in einen Mantel einmummele.

Doch was, wenn Schüler sich renitent zeigen und beispielsweise die Jacke anlassen oder den erwähnten Pulli nicht überziehen möchten? „Wenn wir merken, dass das Ganze auf eine Konfrontation hinauslaufen soll, dann suchen wir das Gespräch mit den Eltern“, erklärt Pahl. Problematisch werde es, wenn die Bemühungen der Schule von den Eltern konterkariert werden. Manche Erwachsene seien zwar für klare Regeln, doch möglichst nicht für den eigenen Sprössling. „Meinem Kind erlaube ich das“, heiße es dann. Doch Pahl sagt: „So funktioniert das nicht!“

Hintergrund

Die Sekundarschule Radevormwald hat sich ein neues Logo gegeben. Schüler können Kleidung, zum Beispiel Hoodies, mit dem Aufdruck dieses Logos bestellen und damit ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Schule zeigen. Der Link zu dem Shop ist zu finden unter: www.sekundarschule-radevormwald.de.